Павлив: у коалициантов под ногами земля горит

РИА Новости Украина

Разговоры о недееспособности парламентского большинства не прекращаются со дня его основания. Хрупкость конструкции, которую слепили фракции "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта" чуть ли не каждую неделю заставляет судачить о том, сколько дней осталось коалиции и, соответственно, всей Верховной Раде.

На сегодняшний день даже депутаты, входящие в правящее большинство не знают, набирается ли в нем 226 голосов для принятия важных для страны решений.

Ситуация особо обострилась после заявления о выходе из коалиции народного депутата Юрий Бублика. При этом он считает, что спикер Андрей Парубий не зачитывает его заявление о выходе из БПП, чтобы сохранить коалицию.

"Я не готов нести ответственность за то, что чудят другие", — добавил депутат.

Юрий Бублик был избран народным депутатом по округу №145 Полтавской области, был выдвинут партией "Свобода", а позже вышел из ее состава. Весной, во время парламентского кризиса, стал членом фракции БПП.

Происходящее внутри большинства на своей странице в Facebook прокомментировал политолог, директор Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив.

“Ну вот и начинает разгораться понемногу костер публичной вражды между Банковой и акционерами "Народного фронта".

По слухам, с обеих сторон отдана команда "фас" всем имеющимся кадрам с подключением всех ресурсов.

Знать, не долго осталось коалиции жить. По всему, дело на месяцы идет.

Кстати, Гройсману, похоже, тоже поступила команда приготовиться на выход.

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Владимир Борисович не оценил и терпилой быть не хочет.

И тут набухает эндшпиль.

А тут еще и Меркель укушенная Шульцем, вместе с Трампом, и парижская мамзель…

"Инфаркт микарда, от такой рубец" (С)”, – написал Павлив.