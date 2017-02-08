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    Павлив: у коалициантов под ногами земля горит

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    В парламентской коалиции начинает разгораться костер публичной вражды между администрацией президента и акционерами "Народного фронта", пишет политолог Михаил Павлив. Он прогнозирует, что жить коалиции осталось недолго.
    Михаил Павлив, политический эксперт
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Разговоры о недееспособности парламентского большинства не прекращаются со дня его основания. Хрупкость конструкции, которую слепили фракции "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта" чуть ли не каждую неделю заставляет судачить о том, сколько дней осталось коалиции и, соответственно, всей Верховной Раде.

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    На сегодняшний день даже депутаты, входящие в правящее большинство не знают, набирается ли в нем 226 голосов для принятия важных для страны решений. 

    Ситуация особо обострилась после заявления о выходе из коалиции народного депутата Юрий Бублика. При этом он считает, что спикер Андрей Парубий не зачитывает его заявление о выходе из БПП, чтобы сохранить коалицию.

    "Я не готов нести ответственность за то, что чудят другие", — добавил депутат.

    Юрий Бублик был избран народным депутатом по округу №145 Полтавской области, был выдвинут партией "Свобода", а позже вышел из ее состава. Весной, во время парламентского кризиса, стал членом фракции БПП.

    Происходящее внутри большинства на своей странице в Facebook прокомментировал политолог, директор Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив.

    “Ну вот и начинает разгораться понемногу костер публичной вражды между Банковой и акционерами "Народного фронта".

    По слухам, с обеих сторон отдана команда "фас" всем имеющимся кадрам с подключением всех ресурсов.

    Знать, не долго осталось коалиции жить. По всему, дело на месяцы идет.

    Кстати, Гройсману, похоже, тоже поступила команда приготовиться на выход.

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    Владимир Борисович не оценил и терпилой быть не хочет.

    И тут набухает эндшпиль. 

    А тут еще и Меркель укушенная Шульцем, вместе с Трампом, и парижская мамзель…

    "Инфаркт микарда, от такой рубец" (С)”, – написал Павлив. 

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