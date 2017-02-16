Павлив: "сменой кадров" власть пытается избежать досрочных выборов

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Слухами полнится не только земля, но и украинское информпространство. Здесь активно обсуждает возможные скорые политические переформатирования – в том числе в парламенте. Называются громкие скандальные фамилии.

В частности, одно из украинских СМИ написало, что 11 февраля в Киеве, в офисе компании СКМ Рината Ахметова состоялась встреча с крайне интересным составом участников: сам Ахметов, глава государства Петр Порошенко, экс-премьер и лидера "Народного фронта" Арсений Яценюк и лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

Обсуждались якобы политическая ситуация в страны и возможные конфигурации переформатирования или создания новой коалиции в ВР.

Также СМИ сообщило, что Ляшко предложили вернуться в правящее большинство либо же стать членом новой коалиции, а сам лидер радикалов при этом может получить кресло спикера ВР.

Насколько можно верить подобных слухам? И не "вброс" ли это? На эти вопросы в комментарии РИА Новости Украина ответил политолог, директор Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив.

"Я думаю, что весной будет как минимум попытка переформатирования властной коалиции, весной весьма вероятна отставка Гройсмана. О том, что весной возможны серьезные подвижки и изменения в "Народном фронте" и БПП – об этом можно говорить достаточно уверено. Но к чему это все приведет, как это сложится – это все в любом случае затевается как попытка избежать внеочередных парламентских выборов. Удастся ли или нет – нет посмотрим", – рассказал эксперт.

Он также ответил на вопрос, не являются ли подобные слухи сознательно запущенной технологией.

"Это не технология, это просачивающаяся информация. Еще и Турчинов рассматривается как премьер-министр, и раскол "Народного фронта", и уход Парубия под Турчинова, и замена главы СБУ… Слухов сейчас много", – подытожил Павлив.