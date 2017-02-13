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    Советник Трампа: фальсификации на выборах – серьезная проблема в США

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    Советник президента США Дональда Трампа Стивен Миллер заявил, что Белый дом уже привел многочисленные доказательства фальсификаций выборах президента США.

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Советник президента США Дональда Трампа Стивен Миллер заявил в интервью телеканалу ABC News, что неграждане США, лица, зарегистрированные в двух штатах, и уже умершие принимали участие в выборах президента США.

    Ранее Трамп заявил, что намерен потребовать начала расследования фальсификаций, которые, по его словам, имели место в ходе голосования 8 ноября прошлого года. Глава государства утверждает, что среди голосовавших были нелегальные мигранты и лица, выдававшие себя за других людей.

    Президент США Дональд Трамп на инаугурации
    Carlos Barria/REUTERS
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    "Фальсификации на выборах – серьезная проблема в этой стране. Есть миллионы людей, зарегистрированные в двух штатах, или уже умершие, но зарегистрировавшиеся для голосования. И есть, согласно научному исследованию, не менее 14% неграждан, зарегистрировавшихся на выборы. Это ошеломляющая статистика", — сказал Миллер.

    В ответ ведущий программы попросил Миллера привести конкретные доказательства фальсификаций.

    "Белый дом уже привел многочисленные доказательства фальсификаций", — ответил Миллер.

    В свою очередь ведущий отметил, что Миллер только повторяет заявление Трампа, но не приводит доказательств. "Просто для протокола, вы предоставили нулевые доказательства того, что президент стал жертвой фальсификации в Нью-Гэмпшире", — сказал он.

    В ходе выборов Хиллари Клинтон одержала победу в штате Нью-Гэмпшир, но это не повлияло на избрание Трампа президентом. После этого Трамп заявил о "серьезных" нарушениях на выборах в трех штатах, которые выиграла его соперница, а именно в Виргинии, Нью-Гэмпшире и Калифорнии.

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