Лавров: РФ уже начала диалог с администрацией Трампа

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что РФ уже начала диалог с администрацией нового президента США Дональда Трампа, и он будет более интенсивным, как только будут сформированы все ее звенья, которые занимаются внешнеполитическими делами.

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"Мы с уважением относимся к позициям любой страны и всегда готовы садиться и обсуждать любые подходы, даже те, которые абсолютно противоречат нашим. Я убежден, что наш диалог с администрацией Дональда Трампа, который уже начат, будет продолжаться, будет более интенсивным, как только сформируются все звенья администрации, которые занимаются внешнеполитическими делами", — рассказал глава российского внешнеполитического ведомства в интервью каналу НТВ.

"Я уже сказал, что мы согласовываем время и место моего контакта с (новым главой госдепа США) Рексом Тиллерсоном. Уже были контакты по другим каналам, телефонные разговоры по вопросам, связанным с нашим взаимодействием в военно-политической сфере", — добавил Лавров.

Как сообщалось ранее, Лавров заявил, что Москва рассчитывает, что новый президент США Дональд Трамп будет придерживаться линии на невмешательство США в дела других государств.