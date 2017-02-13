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    Парубий: разговоры о проведении выборов в Донбассе - преждевременны

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    Украина - ФРГ. Слова посла и "рисунки" Гончаренко (36)

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    По мнению спикера Верховной Рады Андрея Парубия, разговоры относительно организации и проведения выборов в Донбассе сейчас являются преждевременными.
    Андрей Парубий. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что считает преждевременными разговоры о возможности организации выборов в Донбассе.

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    "Касательно возможных выборов, я вообще считаю этот вопрос преждевременным", — сказал он в понедельник во Львове в ходе общения с журналистами, которое транслировал телеканал "112 Украина".

    Ранее посол Германии Райхель в интервью украинским СМИ заявил, что выборы в неподконтрольной Киеву части Донбасса должны состояться на тех условиях, которые будут "соответствовать европейским стандартам", но не обязательно, что выборы могут пройти только тогда, когда "там не будет российских войск или на каждой городской администрации будет вывешен украинский флаг". Это заявление вызвало возмущение у депутатов парламента, они обнародовали соответствующее заявление, согласно которому такая позиция посла не соответствует минским соглашениям. Посол также был вызван в МИД Украины для пояснений.

    Позже президент Украины Петр Порошенко заявил, что считает невозможным проведение выборов в Донбассе в соответствии со сценарием, озвученным Райхелем.

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