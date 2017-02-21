Рада эффективна только в причинении вреда стране - депутат

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Согласительный совет Верховной Рады: лидер Радикальной партии Олег Ляшко предлагает на закрытом заседании парламента рассмотреть ситуацию в энергетике, а лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко настаивает на регистрации в ВР проекта постановления об отставке премьера Владимира Гройсмана.

Подробнее то, какой будет парламентская неделя, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы член комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений, народный депутат от БПП Аркадий Корнацкий.

(публикуется на языке оригинала)

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Які основні питання запланували на цей тиждень?

— Я на фракцію не ходив сьогодні (в понедельник, 20 февраля – Ред.), тому що в принципі не бачу сенсу туди ходити, нічого вирішити на фракції, того що потрібно вирішувати насправді, не вдається, тому на це питання відповісти не можу.

Політичні питання знаєте? Кажуть, що там щось таке перетирають поза журналістські очі.

– Все там перетирають тільки те, що наказано зверху. На фракції якщо щось і обговорюють, то це просто так для створення якоїсь видимості обговорення. Насправді фракція повинна сказати "одобрямс" тому, що спущено зверху. На превеликий жаль.

Маємо заяву першого заступника голови ВР Ірини Геращенко, вона припустила, що дві фракції будуть блокувати парламентську трибуну. Як ви думаєте, ВР зможе працювати цього тижня? Видеоканал 112 Украина на Youtube Геращенко о конкурсе на пост главы Нацполиции

– Працювати вона зможе, але її продуктивність… Якщо говорити про ефективність у спричиненні шкоди для країни, економіки, то вона може працювати ефективно.

Якщо ж розуміти під ефективністю справжній, правильний зміст цього слова, терміну, то безумовно ні. А що стосується Артеменка, єдина серйозна заява, яка пролунала сьогодні, це заява Рефата Чубарова, який буде звертатися до ГПУ з приводу відкриття кримінального провадження і дослідження заяв Артеменка. Це одна єдина серйозна заява. Все інше, це пусті балачки і піар. Так само, як і виключення його з фракції.

Якщо його виключили з фракції, то його вже, безумовно, не можуть позбавити мандату. Якби він пішов добровільно, це дало б підстави для виключення його з числа нардепів. А оскільки його виключили, то свідомо поступили, щоб він залишився нардепом.

Така собі гра…

– Це гра, заснована на тому законодавстві, яке є. Відомо, що якщо списочника-депутата виключають, він вже не може бути позбавлений, тому що він не пішов добровільно.

Ви представляєте аграрний комітет ВР. Зараз багато говорять про звернення нардепів з БПП до КСУ щодо скасування мораторію на продаж сільськогосподарської землі. Ваше ставлення?

– Я думаю, що перспектива у цього звернення є і було б дуже дивно, якби КСУ його не задовольнив. Річ в тому, що так званий мораторій, тобто заборона на відчуження землі сільськогосподарського призначення для товарного виробника чи виробництва власниками земельних часток, паїв чи відповідних земельних ділянок, дійсно є антиконституційною від самого початку. Тому якщо КСУ не визнає це антиконституційним, тоді зайвий раз КСУ підтвердить свою кон’юнктурність.

Що стосується антиконституційності, як такого явища в українському законодавстві в цілому, то не лише цей мораторій, а майже весь земельний кодекс є антиконституційним. До прикладу наведу частину першу статті 84 земельного кодексу. Там пишуть, що вся земля в Україні є державною. Немає в Україні державної землі.

В Україні, відповідно до Конституції, стаття 13, частина перша, земля є народною власністю. А чиновник-корупціонер, мафія земельна, написала в земельному кодексі, що це державна власність і відповідно вже 15 років дерибанить землю під цим дахом. І так дуже багато норм. Тому повинно врешті-решт відбутися те, чого насправді чекають більшість селян, власників земельних часток паїв.

І не вірте, будь ласка, соціологічним опитуванням, які проводяться не серед селян, здебільшого, а серед людей, які не мають жодного відношення до землі, до власності на землю і до життя в селі. Селяни зараз найбільш пригноблена частина українського суспільства, і їх позбавили навіть можливості продати в крайньому випадку, коли це вкрай необхідно, те, що вони мають. Тому я думаю, що буде скасовано цей так званий мораторій.

Коли можна чекати на рішення КСУ?

– А от тут вже виходячи з того, як швидко буде розглянуто. Насправді, певні терміни є, хоча дійсно практика буває, що інколи не розглядають дуже довго, але із того, у який час, у який термін буде розглянуто це подання 55-ти нардепів, буде зрозуміло, чи подали відповідний знак КСУ з Банкової та Грушевського, чи не подавали. Як я розумію, то буде розглянуто досить оперативно…

Чули про декларацію підтримки ідеалів Майдану, яку зараз підписали фракції БПП, "Народний фронт", РПЛ? Що вона означає?

– Я можу тільки висказати свою думку, що це черговий пустий піар і більше нічого. Тому що насправді підтримку Майдану, вірніше усього того, чого прагнув Майдан, мало би зробити не декларації, а мали би зробити реальні дії влади, в тому числі тих фракцій, які підписали цю декларацію.

А як ми чудово знаємо, за три роки не тільки нічого не зроблено на досягнення ідеалів і цілей Майдану, але і нароблено багато шкоди.

Чи зможе ефективно працювати Рада, своєю думкою в ефірі "ГС" поділився член депутатської фракції "Народного фронту" Віталій Корчик.

Чи працюватиме ефективно і цього тижня ВР? Ірина Геращенко припустила, що блокуватимуть трибуну…

– На мою думку, питання з радикалом Артеменко не буде заважати абсолютно роботі ВР. Це його особиста думка, яку він висловив. Почув оцінку як від своєї фракції, так і усіх, хто з цим знайомий, що він не може відповідати за всю країну, за парламент, як мінімум, за свою фракцію. Але справа не в тому.

Дійсно, це буде один із ключових тижнів, який буде насичений тим, що деякі люди будуть мати намір дестабілізувати ситуацію як і на Майдані, як і пікетами, я думаю, біля ВР, можливо, Кабміну, інших установ державних.

Я так само знаю інформацію, що деякі політичні сили подумують про те, аби блокувати трибуну парламенту, але це, повірте, не завадить нам працювати як парламенту країни, яка воює. Ми готові до будь-якого розвитку подій.

Готові як? Ляшко готовий на все, щоби відбілити свою фракцію.

– Я думаю, що більш детально ми будемо розуміти цю ситуацію, але вона мене не так турбує, як інші нагальні речі, адже я хочу сказати, що нам потрібно зараз, по суті, початок року ще можна сказати, нам потрібно розуміти, що ми будемо робити в 2017-му році загалом. Адже часто в нашій країні люди, як то кажуть, працюють і борються проти. А ми як фракція "Народного фронту" хочемо зрозуміти, що ми хочемо робити за і в нас є конкретні напрацювання і ми це хочемо робити.

Що буде завтра (во вторник, 21 февраля – Ред.), ми будемо бачити, але я хочу сказати, що поставлено низку важливих голосувань, а це такі законопроекти як проект закону про внесення змін до закону України про статус ветеранів війни і гарантії їхнього соціального захисту і щодо внесення змін до законодавчих актів України з питань забезпечення переміщення військовослужбовців та членів сімей військовослужбовців, які загинули під час виконання службових обов’язків, проект постанови про вшанування героїв України та інформування громадян України про подвиги українських військовослужбовців. Далі дуже багато подібних законопроектів.

Закон про заочне правосуддя – які шанси, що його ухвалять?

– Ми будемо підтримувати голосування за цей законопроект і це буде залежати від тієї дисципліни, яку ми зможемо організувати на цьому пленарному тижні.

Я знаю, що з багатьма фракціями і представниками фракцій були проведені просто бесіди щодо дисципліни, недопущення подібних ситуацій, голосувань, як було на попередньому тижні і я хотів би бачити і закликати всіх колег, аби всі були на своїх робочих місцях, голосували, працювали та показували приклад навіть у той момент, коли, можливо, нас будуть блокувати.

Ми до цього звикли, ми цього не боїмось, ми покажемо, що ми є працездатним парламентом, ми будемо працювати далі.

Олег Ляшко пропонував провести закрите засідання ВР. На вашу думку, це було би доречним?

– Я би зробив, можливо, закритою годину запитань до уряду, адже часто, коли ми проводимо годину запитань до уряду, це перетворюється в банальний піар для конкретних політичних сил, які просто хочуть розказати, як все погано, але не хочуть відзначити якісь реальні речі.

Якби це було закрито, ми могли би конкретно з урядом проговорювати ті нагальні проблеми і шукати конкретні шляхи вирішення з конкретними пропозиціями. Тоді б це працювало.

В даному випадку це б спрацювало?

– Я не можу це коментувати. Я вважаю, що є ціла низка урядових організацій, і РНБО, яка так само вже зробила своє рішення відносно тієї торгівельної блокади і вони сказали конкретно, що ми вважаємо, що уряд має розробити і втілити на підставі такого рішення РНБО комплекс заходів з диверсифікації джерел постачання вугілля та інших ресурсів. Це на першому етапі.

Досягнути покриття хоча б 30% загальної потреби в антрацитовому вугіллі з джерел поза межами РФ з окупованих територій. Необхідно зайнятись підготовкою резервів палива…

Щодо декларації єдності. Чому її підписали зараз і чому до коаліціантів тут приєднались радикали?

– Ми як фракція "Народного фронту" закликаємо представників всіх свідомих політичних сил об’єднатись в цей нелегкий момент для України, аби відстоювати її майбутнє. Давайте згадаємо історію. Близько 100 років назад, коли були амбіції багатьох людей, ми майже втратили державу.

Для чого зараз ця декларація підписана?

– Ми ще раз такою декларацією підтвердили свої євроінтеграційні намагання, свою єдність і те, що ми є разом і ми працюємо заради нашої України.

Ранее политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в эфире "ГС" заявил, что депутаты обязаны быть примером политической культуры, а не создавать ситуации, которые дискредитируют и парламент, и страну.