Рада одобрила выделение земли под музей Революции достоинства в Киеве

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Народные депутаты в ходе пленарного заседания во вторник одобрили законопроект №6068 "О внесении изменения в Закон Украины "О регулировании градостроительной деятельности" относительно мер обеспечения чествования подвига участников Революции достоинства и увековечения памяти Героев Небесной сотни".

Документ, согласно которому разрешено выделение земли под создание музея Революции достоинства в Киеве, поддержали 276 депутатов.

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Авторами законопроекта выступили народные депутаты фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко, Ирина Геращенко и Мария Ионова.

В апреле минувшего года президент Украины Петр Порошенко предоставил Музею Революции достоинства статус национального. Без данного статуса руководство музея не могло бы привлекать государственное финансирование.