Рада приняла в первом чтении законопроект о КСУ

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона "О Конституционном суде Украины".

За данное решение проголосовали 239 из 362 народных депутатов, зарегистрированных в зале парламента.

Сообщается, что согласно принятого законопроекта, в состав Конституционного суда входит 18 судей. При этом предполагается, что президент Украины, Верховная Рада и съезд судей Украины назначают по 6 судей Конституционного суда. В нем определено, что КСУ полномочный осуществлять конституционное производство, если в его составе есть как минимум двенадцать судей, получивших полномочия.

Согласно законопроекту, судьей КС может быть гражданин Украины, владеющий государственным языком, достигший 40 лет, имеющий высшее юридическое образование и стаж профессиональной деятельности в сфере права не менее 15 лет.

Судьей, в частности, не может быть назначено на должность лицо, которое на день назначения или в течение двух лет, предшествующих этому дню: было членом или занимало должность в политической партии.

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Ранее Глава Департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции Украины Татьяна Козаченко заявила, что в Украине люстрация судебной системы фактически не состоялась.