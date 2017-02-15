Зачем нужно и какие задачи стоят перед Агентством по управлению активами

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

В Украине начнет начинает работу Национальное агентство по вопросам выявления и управления активами коррупционных и других преступлений. Об этом говорится в отчете Кабинета министров, который предоставил Владимир Гройсман.

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Отмечается, что в 2016 году уже было сформировано 67% численности аппарата этого органа. Ожидается, что его работа должна способствовать снижению коррупционных рисков за счет повышения прозрачности и подотчетности деятельности чиновников и партий.

О специфике работы нового антикоррупционного органа в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал глава Национального агентства по вопросам выявления и управления активами коррупционных и других преступлений Антон Янчук.

Какие задачи стоят поставлены перед Агентством по вопросам выявления и управления активами коррупционных и других преступлений?

— Это Нацагентство вкратце можно охарактеризовать как сервисный вспомогательный орган аналитического характера для правоохранительных органов, который будет выполнять, если упрощенно, две основные функции. Первая — это содействовать правоохранительным органам в розыске тех активов, которые они сами разыскать не могут, для дальнейшего ареста. И второе — это управлять арестованным имуществом до окончания уголовного производства. Такие органы есть во всех странах-членах ЕС. Создание аналогичного агентства было одной из рекомендаций Еврокомиссии в рамках безвизового диалога Украина-ЕС. Кроме того, существуют и внутренние предпосылки для создания такого органа, поскольку в нем заинтересованы все украинские правоохранительные органы.

Вы сказали об управлении активами до решения суда. Что это значит?

— Потенциально объектом управления могут быть любые активы, которые арестованы в рамках уголовного производства. Дело в том, что на сегодняшний день, если в рамках уголовного производства налагается арест на какой-то актив, то практически во всех случаях действия правоохранительных органов с этим активом сводятся до обеспечения его сохранности. Но дело в том, что не все активы, которые могут быть арестованы в уголовном производстве, нуждаются исключительно в охране в течение всего уголовного производства. Поскольку длиться оно может год-два по объективным причинам. Некоторые из них требуют более активных действия для того, чтобы обеспечить их сохранность до конца этого уголовного производства.

Что именно попадает в сферу влияния Нацагентства?

— В управление этому агентству могут быть переданы любые активы, которые арестованы в уголовном производстве, будь то деньги, движимое имущество, валютные ценности. Если говорить конкретно о деньгах, то функционал Нацагентства по управлению активами в рамках функции управления арестованными деньгами сводится к тому, что они помещаются на депозитном счете в государственном банке и находятся там до окончания уголовного производства.

Если это денежные активы, возможно ли их использование в каких-то государственных финансовых оборотах, пока нет решения суда?

— Нет, они не могут использоваться для целей государства или для целей собственника. Идея этой функции возникла достаточно давно в Европе, она заключалась в том, чтобы на время уголовного производства в некоторой мере фигуранта ограничить от существующих у него ресурсов для избежания рисков незаконного влияния на ход уголовного производства. Таким образом, на время уголовного производства фигурант лишался в некоторой мере возможности пользоваться всем своим финансовым арсеналом, такие средства замораживались. В данном случае логика такая же: до окончания уголовного производства, если речь идет об аресте денег, и они переданы в управление, они не передаются в государственную собственность.

А если это актив в виде недвижимости?

— Что касается денег, то закон ограничивает агентство в функционале. В данном случае деньги могут быть помещены на депозитный счет исключительно в государственном банке, где они должны находится до окончания производства. Таких ограничений в отношении движимого и недвижимого имущества закон не содержит.

Вы говорите о том, что если финансовые активы арестовываются, то до решения суда они кладутся на депозит в государственном банке. Если они лежат на депозите, с ними совершаются финансовые операции?

— На них насчитываются проценты, не более.

Но государственный банк использует эти деньги в своей банковской деятельности?

— В рамках общих правил обращения с депозитами в банковской системе. Ими не может распоряжаться следственный орган, агентство, государство и собственник. Идея в том, чтобы эти деньги были дистанцированы от собственника до окончания уголовного производства. Если после окончания уголовного производства выносится оправдательный приговор, собственник получает обратно всю сумму. Если после окончания уголовного производства выносится обвинительный приговор вместе с конфискацией денег, то эти деньги конфискуются в пользу государства.

Может ли их государство использовать арестованную недвижимость в своих целях?

— Это зависит от содержания судебного решения, которым такой актив передается в управление агентству. Если там есть ограничения в распоряжении имуществом, то агентство может осуществлять с этим активом любые действия, кроме распоряжения. Если там есть опция распоряжение имуществом, то актив может быть продан, и вырученные за счет продажи деньги по точно такой же механике, как с деньгами на счетах, передаются на депозит и находятся там до окончания уголовного производства. Что касается недвижимости или движимых объектов, это зависит от конкретного объекта, от существующих обременений на этот объект, от его юридической истории, от хода уголовного производства, от его взаимосвязи с другими объектами. Поэтому каждый конкретный случай будет уникален.

Если говорить о таких активах, как драгоценности, ювелирные украшения, что с ними происходит?

— Дело в том, что на сегодняшний день в Украине практики подобных действий нет. Ее не так много и за границей. В Европе в основном все управление арестованным имуществом сводится к их продаже. Украинский закон о Национальном агентстве по возврату активов не ограничивает Нацагенство исключительно в продаже. Наоборот, продажа рассматривается как крайняя мера на тот случай, если другие опции обращения с имуществом не могут обеспечить его сохранность. Поэтому эта практика будет основываться на лучших примерах, которые существуют в мире.

То есть конкретное решение принимает суд?

— Суд определяет набор опций, которыми может пользоваться агентство: продавать или не продавать, передавать в управление или не передавать. Получив судебное решение с условным мандатом, агентство в рамках этого мандата определяет дальнейшую линию поведения с активом в зависимости от каждого конкретного случая каждого конкретного актива.

Агентство не будет заниматься выявлением коррупционных активов, оно будет непосредственно уже реализовывать судебные решения?

— Не совсем. У агентства две ключевые функции. Та, о которой мы говорили, условно называется управлением арестованным имуществом. Вторая ключевая функция — это розыск объектов, которые потенциально могут быть арестованы. Для этого у агентства будет два ключевых инструмента. Первый — это доступ ко всем государственным базам данных, второй — самый ценный инструмент — это возможность коммуникации с аналогичными агентствами в странах-членах ЕС. Как я говорил, они созданы во всех 28 странах и представляют своего рода закрытый клуб, в который может попасть исключительно орган, который им подобен. Поэтому, собственно, они не могут коммуницировать с другими органами государственной власти в Украине. Пользуясь этими двумя инструментами, агентство будет призвано помогать следственным органам обнаружить те потенциальные доходы от преступления, которые они не могут обнаружить сами в силу отсутствия у них таких инструментов.

Не будет ли конкуренции или даже открытого противостояния между вашим Нацагентством, НАПК, НАБУ, ГПУ?

— Я не думаю, что будет противостояние. Наоборот, я вижу их интерес в работе такого органа, поскольку по своему призванию это сервисный вспомогательный орган для правоохранительных органов. То есть там, где они могут сами обнаружить активы, им агентство в рамках функций розыска и не нужно. Если у них не хватает собственных возможностей, времени, других объективных причин, тогда они могут обратится в агентство, и оно использует свой инструментарий, поможет им выполнить задачу по розыску активов. В принципе, по такой же логике эта функция работает и в странах-членах ЕС, и в мире. Задача следственных органов — расследовать преступления. Если речь идет об обнаружении сложных активов, которые кто-то активно прятал, используя разные креативные инструменты, то здесь подключаются специальные аналитические органы.

Когда должно полностью заработать агентство?

— Агентство будет функционально выполнять свои задачи уже к концу 2017 года. Потому что каждая из функций требует разного инструментария. Например, функция розыска требует наличия доступа к государственным базам данных. Функция управления не требует такого инструмента, но требует принятия около 20 подзаконных нормативных актов.

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