Бекешкина: за коррупцией всегда стоят конкретные люди

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Проблема коррупции для Украины не нова, она возникла с самого начала независимости и с тех пор только углублялась. Не помогла и "революция достоинства". Более трети украинцев считают, что после "евромайдана" коррупции стало больше, хотя объективные данные этого не подтверждают. Об этом сказала на пресс-конференции в Киеве социолог, директор фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина.

"По моему мнению, все-таки наиболее серьезного развития она (коррупция — Ред.) при власти Януковича, хотя, к слову, население так не считает. Если говорить о населении, то 34% считают, что после "революции достоинства" коррупция выросла", — сказала Бекешкина.

При этом по ее словам, "если опираться на результаты социологических исследований, на сообщения людей, непосредственно вовлеченных в коррупционные практики, то коррупция, в суммарном итоге, не выросла или стала несколько меньше — по некоторым показателям выросла, а по некоторым стала меньшею".

Социолог отметила, что проблема коррупции для украинцев входит в число тех, что вызывают самое большое беспокойство.

"Это война на востоке Украины — 97% (обеспокоены — Ред.), это проблема высокой стоимости жизни — 95%, так же 95% это коррупция. То есть, мы можем сказать: поголовно все население считает, что коррупция — это чрезвычайно серьезная проблема", — констатировала Бекешкина.

Социолог порекомендовала журналистам ознакомиться с исследованием проблемы коррупции, проведенного коллегами из Киевского международного института социологии (КМИС) и отметила, что в ходе этого исследования выявили "главную тенденцию — это стабильность (коррупции — Ред.)".

Так, по словам Бекешкиной, если взять "довоенный 2011-й" год, то о случаях вымогательства взятки сообщили 57% респондентов; такая же цифра зафиксирована в 2015 году.

"Вопреки впечатлению, что коррупция выросла, она не выросла, она остается на таком же уровне", — сделала вывод Бекешкина. При этом она отметила, что за этот же период сократилась доля тех, кто сам предлагал взятку.

По словам социолога, 60% респондентов считают причиной коррупции безнаказанность коррупционеров, 44% указывают на коррумпированность высшего руководства, 42% назвали в качестве причины "отсутствие действенного контроля", а более трети (36%) опрошенных указали на… традиции. Только 24% респондентов сочли причиной коррупции низкие зарплаты.

Бекешкина отметила, что "коррупцию клянут все, но на самом деле коррупция — это люди, самая большая сложность борьбы с коррупцией состоит в том, что это борьба с конкретными людьми, а эти люди, во-первых, максимально сопротивляются, во-вторых, имеют связи, имеют опыт защиты своих интересов".

По словам социолога, в том, что коррупция в стране остается столь распространенным явлением, большую роль играет поведение "простого" украинца. Ведь чаще всего с коррупционными проявлениями приходится сталкиваться не там, где действуют чиновники, а в таки сферах, как медицина (на это указали почти 60% опрошенных), образование, особенно среднее (там почти 50% респондентов сталкивались с опытом коррупционных практик), в высшем образовании коррупция тоже на высоком уровне, но здесь отмечается позитивная тенденция (с 30% до 25%).

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"Если говорим о студентах, то лишь 15% сказали, что взятку у них вымогали, больше тех, кто взятку давал, они честно сказали: да, инициатива шла от нас… Почему? Потому что проще заплатить, чем выучить", — сообщила Бекешкина, добавив, что такая ситуация не только в образовании, но и в других сферах — "люди считают, что это нормальный способ решения проблем, половина взрослого населения Украины допускают возможность собственных коррупционных действий в том случае, когда это выгодно".

При этом полную недопустимость для себя каких-либо коррупционных практик декларируют значительно меньше (37%) граждан. Социолог подчеркнула, что "чем младше респондент, тем больше он допускает возможность решать проблему таким (коррупционным — Ред.) путем".

По словам Бекешкиной, необходимо объяснять молодежи, что "коррупция — это то, что бьет по кошельку простого гражданина, того самого, что несет взятку, и не только по его кошельку, а по стране в целом".

Хотя не совсем понятно, кто эту истину сможет донести до молодых украинцев в условиях, когда сама жизнь преподносит им совсем другие уроки.

Напомним, по данным Transparency International, Украина входит в число стран, которые наиболее страдают от коррупции.