У них не меньше нашего воруют: коррупционный скандал в Регенсбурге

РИА Новости Украина

В ходе следственных действий против мэра Регенсбурга Йоахима Вольбергса (Joachim Wolbergs, SPD=СДПГ) и его сообвиняемых все громче слышны требования его отставки.

Член городского совета от Левой партии Рихард Шпис (Richard Spieß) требует пристального расследования, в том числе в связи с обвинениями в коррупции в адрес бывшего мэра Ганса Шайдингера (Hans Schaidinger, CDU=ХСС).

В баварском городе Регенсбурге (Regensburg) возникла чрезвычайная ситуация: мэр Йоахим Вольбергс арестован по обвинению в получении взятки. Вместе с ним в предварительном заключении на данный момент находятся также предприниматель, глава строительной компании Volker Tretzel, получивший, как сообщается, благодаря щедрым пожертвованиям в адрес партии, преференции при распределении строительных заказов, а также еще один обвиняемый.

"Расследование ведется весьма интенсивно – сейчас, когда подозреваемые находятся в предварительном заключении, необходимо работать особенно быстро. В отношении бывшего мэра серьезных подозрений нет, но, тем не менее, он подозревается в совершении коррупционных преступлений. Вместе с тем, оснований для взятия его под стражу не имеется", — объяснил старший прокурор прокуратуры Регенсбурга Тео Циглер (Theo Ziegler) в интервью корреспонденту Sputnik Germany Илоне Пфеффер.

По поводу личности третьего задержанного Циглер отказался что-либо говорить. Известно лишь, что он играл важную роль в организации системы пожертвований.

"Третий подозреваемый, предположительно, организовал систему пожертвований и таким образом оказывал помощь при даче взятки. По информации следствия, речь идет о сумме в 366.000 евро, поступившей в местную партийную организацию СДПГ. Эти пожертвования были разбиты на части в размере 9900 евро и уплачены через, в общей сложности одиннадцать подставных лиц", — заявил Циглер.

Именно эти платежи, поступившие в адрес местной партийной организации, и привлекли к себе внимание. По словам Циглера, казначей земельного отделения партии обратился в прокуратуру и потребовал их проверки.

В свою очередь, Рихард Шпис, член городского совета от Левой партии, заметил, что были и другие подозрительные моменты. Так, по его словам, СДПГ поразила размахом своей предвыборной кампании, чем немало удивила общественность. Однако получить информацию о конкретных расходах партии не представлялось возможным. Родзинский инфо Эксперт о ноу-хау - методологии оценки коррупционных рисков

С противоположной стороны этой коррупционной сделки, то есть во время принятия решения о передаче определенного заказа строительной компании Фолькера Третцеля, все также выглядело вполне корректно, добавил Шпис: "Городские власти преподнесли все в лучшем виде. Речь шла о том, что на тендер была подана концептуальная заявка, которая делала упор на социальном аспекте и обещала, что строящееся социальное жильё не будет отличаться по качеству от прочего жилья. Нам как представителям Левой партии не могло не нравиться, что в этом направлении ведётся определенная работа. Но возможности для сравнения нет, и мы не знаем, как проходил сам тендер. Теперь говорят, что руководитель строительной фирмы оказывал влияние на результаты тендера, но члены городского совета никак не могли такое подозревать!".

Таким образом, фракция Левой партии, недолго думая, согласилась с проектом, представленным комиссией, отвечавшей за проведение тендера. Кроме того, политик выразил уверенность, что в самой комиссии в процессе тендера не было никаких манипуляций.

"Я не думаю, что предприниматель оказал влияние на комиссию, распределявшую заказы. Полагаю, что сам тендер заранее был подогнан под конкретного предпринимателя. Позднее мэр в ходе дебатов говорил, что это предложение – самое лучшее", — сказал он.

Атмосфера в горсовете накалилась до предела, и его члены потеряли доверие друг к другу, потому что неясно, кто знал о "пожертвованиях", а кто не знал, сказал Шпис. Вместе с тем, несмотря на трудность сложившейся ситуации, необходимо найти возможности для дальнейшего сотрудничества, потому, что о выборах нового городского совета речи не идет.

Тем не менее, мэр должен подать в отставку, подчеркнул Шпис: "На взгляд Левой партии, очевидно, что отставка мэра теперь неизбежна. Ведь совершенно недопустимо, чтобы глава такого города как Регенсбург сидел в тюрьме! Если обвинения настолько серьезны, что человека арестовывают, то он тут же должен уйти в отставку и не тянуть с этим вопросом".

По словам левого политика, следует также внимательно проверить обвинения в адрес экс-мэра Шайдингера и тот ущерб, который, возможно, был причинен рядовым гражданам в связи с проявлениями коррупции.

"В Регенсбурге, по мнению Левой партии, есть масса вещей, которые необходимо подвергнуть проверке. На мой взгляд, такая проверка оказала бы на политические круги города очищающее воздействие", - считает политик.

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В то же время, по словам прокурора Тео Циглера, на данном этапе следствия пока неясно, будут ли против подозреваемых выдвинуты обвинения. Однако, как бы то ни было, расследование планируется закончить в первом полугодии 2017 года. По немецкому законодательству, за получение взятки предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от шести месяцев до пяти лет, за дачу взятки – от трех месяцев до пяти лет.