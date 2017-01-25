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    Политика

    Украина по уровню коррупции оказалась рядом с Ираном, Казахстаном и РФ

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    Transparency International подчеркивает, что улучшению позиции Украины в мировом рейтинге способствовало продвижение антикоррупционной реформы. Вместе с тем в этом году Украина занимает 131 место из 176 стран.
    Взятка, изъятая у судьи Николая Чауса при задержании
    Назар Холодницкий/Facebook

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. В мировом Индексе восприятия коррупции (СРИ) за 2016 год Украина получила 29 баллов из 100 возможных. Это на 2 балла больше, чем в прошлом году, но недостаточно для страны, власть которой назвала борьбу с коррупцией главным приоритетом, сообщает Transparency International – Украина.

    Йоахим Вольбергс
    Schönberger / Mittelbayerische
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    "Улучшению нашей позиции в мировом рейтинге способствовало продвижение антикоррупционной реформы, однако отсутствие действенной судебной системы и фактическая безнаказанность коррупционеров не дает Украине сделать мощный рывок вперед и преодолеть 30-балльный барьер, называемый "позором для нации", — говорится в сообщении.

    Во всемирном рейтинге СРИ Украина в этом году занимает 131 место из 176 стран. Это место с показателем 29 баллов вместе с Украиной разделили Казахстан, Россия, Непал и Иран.

    Ранее лидер "Азова" нардеп Андрей Билецкий сообщил, что в Нацгвардии Украины существует коррупционная составляющая, несущая угрозу оборонной способности страны.

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