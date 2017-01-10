Эксперт о ноу-хау - методологии оценки коррупционных рисков

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

В Минюсте зарегистрирована специальная методология оценки коррупционных рисков в деятельности органов власти. Документ вступит в силу после публикации.

Можно предположить, что теперь сотрудник НАПК, оценив вероятность коррупционного правонарушения, обратится в специальную комиссию, которая начнет анализировать внешние и внутренние факторы, а потом оценивает тяжесть коррупционного преступления по определенной градации.

Подробнее об инициативе Минюста по оцениванию коррупционных рисков в органах власти в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил юрист организации "Реформы против коррупции" Анатолий Родзинский.

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В чем именно заключается эта методология? Есть ли уже алгоритм, по которому будет определяться факт коррупции и степень ее тяжести?

— К сожалению, если проанализировать само решение НАПК, которое возникло 2 декабря 2016 года, и было очень быстро зарегистрировано Минюстом, там черт ногу сломит. Оно достаточно сложное, абсолютно непрозрачное, и очень субъективное. С одной стороны эти коррупционные риски из-за субъективного фактора того, кто оценивает, могут быть пропущены, или, наоборот, краски могут быть очень сильно сгущены.

То есть вывод о коррупции будет делать чиновник по личному усмотрению?

— Там все намного сложнее. К сожалению, простой и понятный алгоритм оценки того, есть ли коррупция в том или ином органе госвласти, он не был разработан. На самом деле, ведь все очень просто. Почти везде в органах госвласти такая коррупция есть. Украинцы сталкиваются с коррупцией почти каждый день — кто в больницах, кто в школах, кто в исполнительной службе, том же Минюсте, везде. Тем не менее, как планируется по этому порядку выявлять эту коррупцию? Источники информации для идентификации коррупционных рисков — это интервьюирование. Они написали, что это соцопрос. Потом анкетирование работников органов власти, то есть, работники органа госвласти, которые занимаются коррупцией, они должны заполнять анкету и проставлять галочку: есть у них коррупция или нет, представители общественности, которые взаимодействуют с этим органом власти, в том числе, с использованием электронной почты, Интернета, телефона и т.д. Потом анализ этих нормативно-правовых актов, которые навыдавал этот орган госвласти. Результаты проверок, аудитов, публикации в СМИ, информация с открытых реестров. Фактически, эти источники так называемых коррупционных рисков чрезвычайно субъективны. С одной стороны, можно найти десяток каких-то людей, которые будут говорить, что коррупционные риски в том или ином органе власти есть, а с другой стороны, можем найти двадцать людей, которые будут говорить, что нет, и этот орган работает кристально честно. Но и то и другое может быть очень далеко от истины.

А вообще, этот документ имеет юридическую силу?

— Фактически, рекомендательную. Это не то, что, допустим, кто-то выпустил какой-то нормативный акт, министерство какой-то приказ, который потенциально несет в себе коррупционные риски. Оценили эти коррупционные риски, причем, по шкале, по градации, но последствий от этого фактически никаких. То есть, как заставить орган госвласти снизить этот коррупционный риск? Да никак. Это просто "посовещались".

Какой тогда толк от этих методичек? Не является это способом очередного "распила" денег? РИА Новости Украина Евгений Котенко Падение гривны спровоцировано бюджетной политикой – Блинов

— Как они предполагают устранять эти выявленные коррупционные риски по этому же решению, зарегистрированному Минюстом? Они предлагают какие-то пути реализации устранения этих коррупционных рисков или их минимизации. Вот и все. То есть, как бы… гора родила мышь. К сожалению, действительно сейчас в Украине идет достаточно большая работа по борьбе с коррупцией и в антикоррупционном направлении, разными органами. Но мы помним, что такое НАПК, — это тот орган, который принимает и обслуживает е-декларации тех же чиновников. Ему нужно показывать свою работу. То есть, мы помним, что по электронным декларациям поднялась волна общественного возмущения, когда украинцы увидели, что топовые чиновники или депутаты, которые ни дня не работали в бизнесе, показали миллионы долларов кэша. И тот же орган на сегодняшний день, на мой взгляд, родил мышь, утвердил методологию оценивания коррупционных рисков, которая, по сути, не имеет никакого практического значения. Она является субъективной, и может при наличии коррупции оценить, что ее нет, либо при отсутствии коррупции оценить, что она есть. А с другой стороны, эта методология не имеет никакого эффективного механизма борьбы с коррупцией.

Ранее политический эксперт общественной организации "Слово і Діло" Валентин Гладких в эфире "ГС" заявил, что большое количество новосозданных антикоррупционных органов не принесло результатов в борьбе с коррупцией.