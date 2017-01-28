На львовском мусоре десятки лет строили коррупционный бизнес - эксперт

КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Для того, чтобы решить проблему с мусором во Львове, туда лично отправится премьер-министр Владимир Гройсман. Он планирует обсудить сложившуюся ситуацию с утилизацией твердых бытовых отходов во Львове, и попробовать вместе с местной властью найти пути решения этой проблемы. Собственно решение о рабочей поездке премьер-министра было принято после того, как президент Петр Порошенко поручил Кабмину помочь городской власти Львова справиться с проблемой вывоза мусора.

Визит Гройсмана во Львов прокомментировал политолог Николай Давидюк в эфире радиостанции "Голос Столицы".

"То, что сейчас Гройсман едет, на самом деле, это такая очень двойная игра. Потому что на самом деле они игнорировали очень долго призывы львовской власти. Хотя в то же время, хвалить львовские власти тоже не надо, эти люди десятками лет строили коррупционный бизнес на этом мусоре, они зарабатывали на этом десятки миллионов гривен ежегодно. А сейчас вспомнили, что все же надо решить катастрофу. Но на самом деле, мне кажется, что и Банковой не надо заигрываться настолько сильно в эту политическую игру, потому что в Украине действительно назревает экологический кризис, по всей стране. Мы с этим мусором вообще ничего не делаем. Нужно вводить новые технологии переработки мусора, нужно вводить новые технологии и сортировки и перевода его в энергию. Потому что весь мир сегодня так живет. Украина, к сожалению, пока мусор накапливает, и это на самом деле грозит большой катастрофой", — считает политолог.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Львову выделят участок для строительства мусороперерабатывающего комплекса.

Напомним, 30 мая прошлого года на Грибовицкой свалке под Львовом во время тушения пожара произошел обвал мусора. По факту обвала мусора на свалке начато уголовное производство. В результате оползня и пожара погибли четыре человека.

Мэр Львова Андрей Садовый предложил объявить Львов, Малехов и Грибовичи зоной чрезвычайной экологической ситуации. Также он заявил о попытках дестабилизации ситуации в городе и препятствовании вывозу мусора из областного центра в Киев. В Минэкологии заявили, что ответственность за эту негативную ситуацию несут коммунальные власти.