Чтобы понять политику НБУ, нужно обратиться к эксперту

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

До 11 июля этого года все украинские банки должны сформировать минимальный размер уставного капитала в 200 миллионов гривен.

Кто способен выполнить это требование регулятора, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы финансовый аналитик Виктор Федоров.

Почему Нацбанк установил такую границу минимального уставного капитала для банков в 200 миллионов гривен? REUTERS Kai Pfaffenbach Инфляция будет расти, без вариантов. Версия НБУ и реальность

— 200 млн гривен – это очередной этап приведения уставного капитала украинских банков к 500 млн на 2022-ый год. Это запланировано было еще в 2014-ом или в 2013-ом году, и не является некой новостью для владельцев банков, они прекрасно понимают и знают, что так оно должно быть.

И какого-то возмущения от владельцев банков нет?

— Нет, наоборот. Вот в начале года НБУ отменил свое постановление, которое ужесточало сроки увеличения уставного капитала банков до 500 миллионов, они были более жесткими, вот после событий 2015-го года, когда у нас очень сильно валюта обвалилась, тогда ужесточились сроки, сейчас они были возвращены в состояние изначальное.

Зачем НБУ устанавливает определенные нормы минимального уставного капитала? Для того, чтобы избавиться от слабых банков, очистить банковскую систему?

— Это ни так и ни так. Естественно, установление минимального уставного капитала преследовало цель избавиться от совсем миниатюрных банков, причем нужно понимать, тогда, когда 500 миллионов устанавливалось – это равнялось 70 или 80 миллионам долларов, сейчас, собственно говоря, 500 миллионов гривен – это 20 миллионов долларов, да? Банк с капиталом в 20 миллионов долларов может привлечь соответствующее количество депозитов и выдать соответствующее количество кредитов. Размер кредита для строительства среднего завода должен быть как раз таки порядка 250-300 миллионов гривен. Если банк имеет капитала уставного 200 миллионов на 11 июля, то он с трудом сможет выдать этот кредит. Нужны ли такие банки? Может быть, и нужны для удовлетворения своего собственного эго. Для экономики – я не уверен, что этот банк сможет выполнять функцию перераспределения денег между теми, кто их имеет, и теми, кто их хочет взять в долг.

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То есть для экономики нашего государства сегодня полезнее мощные, крупные банки с большим уставным капиталом?

— Можно и так сказать. Я не отрицаю того, что маленькие банки имеют право на жизнь, однако, когда мы говорим, что уставной капитал банка в 500 миллионов является очень большим, я подчеркиваю, что это не так, это не большой уставной капитал, это раз. Во-вторых, опять-таки нужно помнить, что для банка, как, впрочем, и для любого предприятия важен не уставной капитал, а собственный капитал. Уставной капитал может быть любым, но его очень быстро можно проесть, тогда предприятие с большим уставным капиталом ничего из себя не представляет, ничего не стоит. В принципе, пора вообще переходить от понятия уставного капитала к понятию собственного капитала вообще в мыслях, в головах, не только в нормативных документах.

Что такое этот собственный капитал?

— Собственный капитал – это разница между активами и обязательствами, то есть у банка есть некие активы, и есть обязательства, вот если обязательств меньше, чем активов, то это в принципе хорошо, и чем больше эта разница – тем лучше, до определенной степени. Собственный капитал – это то, что останется акционерам банка после того, как они раздадут все свои долги – это вот очень самое простое объяснение этого понятия.

Если характеризовать банковскую систему Украины в целом на февраль 2017-го года. Что вы можете сказать?

— Те банки, которые находятся под угрозой ликвидации, и, в частности, из-за того, что им придется нарастить уставной капитал до 200 миллионов – простые украинцы про эти банки ничего даже не знают. Поэтому пусть они будут спокойны. Первая, вторая группа банков прошли стресс-тестирование, особенно первая группа банков. У них, если есть какие-то недостатки в капитале, существуют программы наращивания этого капитала, и эти программы выполняются, НБУ как бы национализацией Приватбанка поставил точку в очищении банковской системы в той части, которая имеет отношение к населению. Все остальное – это заботы как бы отдельных граждан, очень небедных, если их банк развалится, им будет, может быть, плохо, но население это не увидит и не почувствует.

Самое главное, что рядовых граждан ситуация не очень будет касаться?

— Безусловно. Если касаться в принципе банковской системы и экономики, самая большая проблема и экономики, и банковской системы – это очень большая закредитованность предприятий, то есть банки не выдают новые кредиты из-за того, что экономика набрала их столько, что пока еще не может рассчитаться с теми самыми банками. Это проблема банков – они не могут зарабатывать. Это проблема экономики – она не получает свежих кредитных ресурсов.

Депозит и кредит в том же банке, тесно связанные понятия?

— Абсолютно верно. Разницы между привлеченными деньгами, то есть депозитами для банка и теми кредитами, которые он выдает, составляет примерно 2% плюс риск. А вот риск уже может очень сильно на процентную ставку влиять, если это беззалоговый кредит, потребительский кредит сегодня реально, наверное, процентов 50, может быть, чуть меньше. Это в самом лучшем случае, вы сможете взять потребительский кредит, это, может быть, и интересно кому-то, если суммы небольшие и все это размазано во времени, но это очень много, это нам еще идти и идти для того, чтобы потребительский кредит стал доступен реально для человека, а для этого, кстати, нужны хорошие кредитные истории, но это тема совсем другого разговора.

Ранее эксперт в банковской отрасли Игорь Шевченко в эфире "ГС" заявил, что если не будет предпринято никаких мер для привлечения инвестиций в страну, то курс нацвалюты к концу года будет 40 гривен за доллар.