НБУ с четверга повысит в 5 раз лимит покупки банками валюты на межбанке

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины повысил предельный объем покупки банками иностранных валют и банковских металлов за гривны в 5 раз — до 0,5% от размера регулятивного капитала банка в эквиваленте с 0,1%, установленных ранее.

Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №7, которое вступает в силу 9 февраля.

Как отмечается, эти нововведения расширят возможности банков по управлению валютной позицией, а также будут способствовать более активной торговле на рынке и самостоятельному поиску равновесного курса.

Также в НБУ отметили, что "это достаточно взвешенный шаг, который не будет иметь негативных последствий для валютного рынка".

Ранее заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что Национальный банк Украины начнет стресс-тестирование следующих 33 банков, на которые приходится 2% активов банковской системы. По ее словам, результаты диагностики ожидаются к сентябрю.