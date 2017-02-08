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    Экономика

    НБУ с четверга повысит в 5 раз лимит покупки банками валюты на межбанке

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    Экономика Украины: гривна вниз - цены вверх (342)

    (обновлено: )19
    Как отметили в НБУ, нововведения расширят возможности банков по управлению валютной позицией, а также будут способствовать более активной торговле на рынке и самостоятельному поиску равновесного курса.
    100 долларовая купюра
    REUTERS Dado Ruvic

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины повысил предельный объем покупки банками иностранных валют и банковских металлов за гривны в 5 раз — до 0,5% от размера регулятивного капитала банка в эквиваленте с 0,1%, установленных ранее.

    График. Архивное фото
    REUTERS Kai Pfaffenbach
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    Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №7, которое вступает в силу 9 февраля.

    Как отмечается, эти нововведения расширят возможности банков по управлению валютной позицией, а также будут способствовать более активной торговле на рынке и самостоятельному поиску равновесного курса.

    Также в НБУ отметили, что "это достаточно взвешенный шаг, который не будет иметь негативных последствий для валютного рынка".

    Ранее заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что Национальный банк Украины начнет стресс-тестирование следующих 33 банков, на которые приходится 2% активов банковской системы. По ее словам, результаты диагностики ожидаются к сентябрю.

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