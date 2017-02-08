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08.02.201709:19
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    Курс валют НБУ: евро подешевел до 28,85 грн

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    Экономика Украины: гривна вниз - цены вверх (338)

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    Согласно данным регулятора, курс доллара установлен на среду на уровне 2703,18 грн за 100 долларов, курс евро - на отметке 2885,65 грн за 100 евро, российского рубля — 4,566 грн за 10 рублей.
    Евро и доллар
    REUTERS Dado Ruvic

    КИЕВ, 8 веф — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на среду, 8 февраля, на уровне 2703,18 грн за 100 долларов, сообщается на сайте регулятора.

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    Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2885,65 грн за 100 евро, российского рубля — 4,566 грн за 10 рублей.

    Падение курса гривны началось с середины декабря, оно совпало с объявлением о решении правительства национализировать крупнейшее в стране частное финучреждение — "ПриватБанк". За это время гривна девальвировалась более чем на 1 гривну — с 26,3 до 27,7 гривны за доллар.

    Ранее глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак потребовал от НБУ стабилизировать курс нацвалюты.

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