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09.02.201709:34
Курсы валют НБУ
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    Экономика

    Курс валют НБУ: доллар подешевел до 26,91 грн, евро - до 28,70 грн

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    Экономика Украины: гривна вниз - цены вверх (343)

    (обновлено: )6910
    Как сообщается на сайте регулятора, курс евро установлен НБУ на четверг на отметке 2870,21 грн за 100 евро, российского рубля — 4,522 грн за 10 рублей, доллара - на уровне 2691,24 грн за 100 долларов.
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    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на четверг, 9 февраля, на уровне 2691,24 грн за 100 долларов, сообщается на сайте регулятора.

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    Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2870,21 грн за 100 евро, российского рубля — 4,522 грн за 10 рублей.

    Падение курса гривны началось с середины декабря, оно совпало с объявлением о решении правительства национализировать крупнейшее в стране частное финучреждение — "ПриватБанк". За это время гривна девальвировалась более чем на 1 гривну — с 26,3 до 27,7 гривны за доллар.

    Ранее глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак потребовал от НБУ стабилизировать курс нацвалюты.

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