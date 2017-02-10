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    Экономика

    НБУ в пятницу проведет аукцион по продаже валюты объемом до $50 млн

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    Экономика Украины: гривна вниз - цены вверх (352)

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    В Национальном банке сообщили, что результаты аукциона по продаже валюты объемом до 50 млн долларов будут обнародованы на сайте НБУ. Курс доллара на пятницу, 10 февраля, установлен на уровне 2702,51 грн за 100 долларов.
    Доллары
    REUTERS Dado Ruvic

    КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины в пятницу проведет аукцион по продаже валюты объемом до 50 млн долларов.

    Рабочий в порту
    REUTERS Carlos Barria
    Украинскую экономику пока спасают деньги заробитчан

    В пресс-службе регулятора сообщили, что результаты аукциона будут обнародованы на сайте НБУ.

    Напомним, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на пятницу, 10 февраля, на уровне 2702,51 грн за 100 долларов, сообщается на сайте регулятора.

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    Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2889,52 грн за 100 евро, российского рубля — 4,578 грн за 10 рублей.

    Падение курса гривны началось с середины декабря, оно совпало с объявлением о решении правительства национализировать крупнейшее в стране частное финучреждение — "ПриватБанк". За это время гривна девальвировалась более чем на 1 гривну — с 26,3 до 27,7 гривны за доллар.

    Ранее глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак потребовал от НБУ стабилизировать курс нацвалюты.

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