НБУ выпускает чересчур много памятных монет - эксперт

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Украинская монета "Евромайдан" вышла в финал международного конкурса "Лучшая монета года" на 46-й Всемирной ярмарке денег. Об этом сообщила пресс-служба НБУ. Монета стала финалисткой в номинации "Лучшее художественное решение". На аверсе монеты на рельефном фоне, стилизованном под развевающийся флаг, изображен фрагмент вече и высечена фраза из Конституции: "Носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине является народ".

Как часто в Украине выпускаются памятные монеты, в эфире радиостанции "Голос Столицы" рассказал нумизмат Николай Омельченко.

"В Украине нет таких денег, ярких, красивых, чтобы они приходили к людям со сдачей в магазинах, в зарплатах, у нас все монеты продаются исключительно как сувенирная продукция. За 11 последних лет только три монеты поступили в свободное обращение. Национальный банк выпускает очень много памятных монет… как часто выпускают? Очень часто, даже есть такое перенасыщение, у коллекционеров уже переутомление от того, что очень много в год монет выпускается, т.е. две-три монеты выпускаются в месяц Нацбанком", — отметил Омельченко.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины с 1 сентября ввел в обращение памятную оборотную монету "20 лет денежной реформе в Украине" номиналом 1 гривна, посвященную 20-летию внедрения национальной валюты Украины — гривны.