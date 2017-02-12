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    Экономика

    НБУ выпускает чересчур много памятных монет - эксперт

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    Экономика Украины: гривна вниз - цены вверх (357)

    (обновлено: )10
    В Украине нет ярких, красивых денег, которые бы попадали к людям со сдачей в магазинах, а все монеты продаются исключительно как сувенирная продукция. Об этом в эфире ГС заявил нумизмат Николай Омельченко.
    Нацбанк
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Украинская монета "Евромайдан" вышла в финал международного конкурса "Лучшая монета года" на 46-й Всемирной ярмарке денег. Об этом сообщила пресс-служба НБУ. Монета стала финалисткой в номинации "Лучшее художественное решение". На аверсе монеты на рельефном фоне, стилизованном под развевающийся флаг, изображен фрагмент вече и высечена фраза из Конституции: "Носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине является народ".

    График. Архивное фото
    REUTERS Kai Pfaffenbach
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    Как часто в Украине выпускаются памятные монеты, в эфире радиостанции "Голос Столицы" рассказал нумизмат Николай Омельченко.

    "В Украине нет таких денег, ярких, красивых, чтобы они приходили к людям со сдачей в магазинах, в зарплатах, у нас все монеты продаются исключительно как сувенирная продукция. За 11 последних лет только три монеты поступили в свободное обращение. Национальный банк выпускает очень много памятных монет… как часто выпускают? Очень часто, даже есть такое перенасыщение, у коллекционеров уже переутомление от того, что очень много в год монет выпускается, т.е. две-три монеты выпускаются в месяц Нацбанком", — отметил Омельченко.

    Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины с 1 сентября ввел в обращение памятную оборотную монету "20 лет денежной реформе в Украине" номиналом 1 гривна, посвященную 20-летию внедрения национальной валюты Украины — гривны.

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