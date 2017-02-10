Опрос экспертов: почему Киев теряет вес и авторитет в мире?

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

Возле села Микуличи Бородянского района Киевской области хотят построить новый населенный пункт – город-спутник Киева. Он будет расположен на площади около 500 гектаров и будет рассчитан примерно на 20 тысяч жителей.

В частной компании, которая планирует начать строительство уже в апреле 2017 года, говорят, что хотят соорудить почти миллион квадратных метров жилья. Применить собираются новую технологию – быстровозводимых домов. Стоимость квадратного метра жилья составит около 300 долларов, это с учетом того, что квартиры будут предлагать покупателям с уже готовым ремонтом.

В данный момент проект обновляется, и его презентуют к началу строительства — в апреле. Сколько будет строится такой город не сообщается.

Реалистичны ли такие планы, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил заместитель исполняющего директора Ассоциации городов Украины Александр Слобожан.

Действительно возникла необходимость такого города-спутника? Это так легко и просто сделать?

— На самом деле, мы понимаем, что это коммерческий проект. Подобных проектов, в принципе, под Киевом было довольно много. Не называю какие-то конкретные адреса, но, в общем-то, у нас практически появляются новые города и за Борщаговкой, и еще в некоторых местах. Это естественный процесс – разрастание мегаполиса. Плюс, учитывая не самую лучшую экономическую ситуацию, в таких случаях обычно спрос на жилье довольно высок, в том числе как способ вложения денег.

Как происходит появление нового города?

— Пока прецедентов четких в Украине нет, но под Киевом, я думаю, что будут самые близкие. То есть у нас есть небольшие села, которые начали застраивать бывшие сельхозугодья, и, по сути, появляется большое количество людей с другим совершенно способом жизни, укладом жизни, чем местные жители, которые жили в сельском формате. Я думаю, что это будет очень интересный процесс, но он еще впереди.

Если с нуля строить этот город, кто в итоге будет платить за строительство этого жилья?

— Те люди, которые там будут жить, как в обычном жилом комплексе.

То есть не будет такой схемы, что или государство, или область из своего бюджета проплачивают строительство, а люди уже покупают квартиры?

— Нет, это чисто коммерческий проект. Я же говорю, что их довольно много. В любом случае, сейчас государство не строит города, а если государство города строит, то обычно при каких-то крупных предприятиях, узловых станциях или еще что-то такое.

В итоге, это все войдет в состав Киева или это рассматривается как пригород? RIA News Дэн Леви | Перейти в фотобанк Украина рискует попасть под международные санкции из-за пенсионеров Донбасса

— Я думаю, что самым оптимальным решением для Киева является не попытки расширить, условно, границы именно города, а создание Киевского региона и некоего координационного совета городов-спутников. Подобный механизм есть в американском Сиэтле, вокруг которого тоже очень много пригородов. У них подобный совет объединяет более 20 субъектов. И в первую очередь, это координация вопросов транспорта, коммуникаций и размещения разных объектов.

ВР определила порядок добровольного присоединения к объединенным территориальным общинам. Чем обусловлена необходимость принятия таких изменений?

— Это касается любых населенных пунктов, в том числе и городов. И это такой легальный, правильный механизм присоединения каких-то, в том числе и пригородных сел, поселков к большому городу. Но здесь есть один очень важный момент. Насколько, собственно, местные жители, особенно местные власти хотят присоединяться. Почему не присоединился к Киеву тот же поселок Коцюбинское, там где-то порядка 20-30 тысяч жителей, со всех сторон окруженный Киевом, но не присоединился. Ответ очень простой: местные власти, местная община не хочет просто раствориться в огромном даже административном районе. У нас административный район – это 300-400 тысяч жителей.

Этого не хотят местные жители или не хочет местная власть?

— Даже если они уйдут в районную госадминистрацию, это все равно будет, условно, капля в море. И это самый главный сдерживающий фактор от присоединения. И местным жителям тоже более понятно, когда есть, условно, местная власть, местная администрация, которая занимается только ими, чем если это будет огромный административный аппарат, в котором вот этот маленький поселок, даже 20 тысяч жителей – это, по мерками Киева, пара кварталов, условно.

Возможности расширения столицы в эфире "ГС" прокомментировал также начальник коммунальной организации "Киевгенплан" Сергей Броневицкий.

Когда в последний раз утверждались границы Киева?

— Генеральный план города Киева действующий утвержден в 2002 году. До сих под до конца 100% не вынесены эти границы в натуру, на местность, но это особо ни на что не влияет, потому что границы де-юре есть, они утверждены генеральным планом. Что касается расширения города Киева, в действующем генеральном плане оно предусматривалось в 2002 году. Присоединение к городу Киеву практически такой же территории, территория города сейчас 83 тыс. гектаров. Планировалось, что территория станет 142 тысячи гектаров. Однако эти планы не реализовались в начале 2000-х годов по той простой причине, что для присоединения к городу необходимо согласие всех местных советов, согласие областного совета. Такие согласия получены не были. И на сегодня город Киев юридически остается в тех же границах 2002 года. REUTERS Gleb Garanich Foreign Policy: Киев подбрасывает дрова в огонь на Донбассе

Мы разработали на сегодня в составе генплана очень детальный раздел "Пригородная зона", и определили механизмы взаимодействия города с прилегающими территориями. Это и единую транспортную схему согласовали с областью, и определили места на территории пригородной зоны, куда будут, возможно, выноситься промпредприятия из города Киева, места расселения на территории области для людей, которые будут жить не в Киеве.

То есть де-юре все эти территории не входят в состав Киева, но де-факто уже все эти моменты рассчитываются в едином комплексе?

— Конечно же, да. Это требует законодательства. В составе генплана есть раздел "Пригородная зона", которая определяет совместное развитие этих территорий. Поэтому мы этот раздел разработали, и он определяет и транспортное развитие, и жилищное развитие, и развитие промышленности, и озеленение, и другие вопросы. Но юридически, опять же я повторюсь, нет необходимости присоединения этих территорий. Если мы присоединим Бровары к городу Киеву, то от этого жителям Броваров до Крещатика ближе ехать станет, и экономической целесообразности в подобных действиях нет.

А хватает ли для обеспечения нормального функционирования транспортной системы?

— На функционирование транспортной системы вопрос присоединения городов не влияет. Потому что город Киев рассматривает комплексную схему транспорта внутри города прежде всего, и для обеспечения потребностей киевлян. Запланировано, в принципе, многое из развития транспорта. Однако все это сдерживается одним понятным вопросом – финансированием. Как быстро все эти мероприятия будут реализованы, и четвертая ветка метрополитена, и продление скоростного трамвая, и новых магистралей, новых развязок, все это будет определяться динамикой финансирования.

Если Киев захочет какой-нибудь город-спутник сделать своей частью, это просто?

— Для этого необходимо решение совета этого города, местного совета, решение Киевского городского совета и решение ВР, потому что ВР утверждает территориальное устройство и границы населенных пунктов и образований. При политической воле это возможно.

Нужно ли вносить какие-то изменения в генплан, в котором прописаны границы города?

— Конечно же, да. Ведь генплан не является догмой. Генплан – это, как и город, живой организм, точно также и генплан – это документация, которая постоянно меняется и преобразовывается в соответствии с намерениями и с тенденциями развития города.

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Напомним, ранее независимый специалист по вопросам недвижимости Ярослав Цуканов в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал о мировой практике социального жилья.