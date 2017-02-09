Le Point: Европа начала забывать Украину и поспешила

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Европа, похоже, вновь начинает уставать от украинского конфликта, считают Флоран Пармантье и Сирил Бре из Парижского института политических исследований. Этот "синдром усталости" впервые дал о себе знать в середине 2000-х, когда вызванный "оранжевой революцией" 2004 года процесс реформ в стране застопорился, пишут они в статье для Le Point.

"Уже тогда "политическая зрелость" исходила в большей степени от народа Украины, нежели от ее властей. Европейцы приветствовали стремление граждан к преобразованиям и с "некоторым утомлением взирали" на киевскую элиту, которой так и не удалось преобразить страну", — говорится в статье.

"Осенью 2013 года Украине представился новый шанс. Массовые акции протеста, однако, быстро сменились конфликтом на Донбассе… Напряженность, возникшая на востоке страны, показала: Украина играет важнейшую роль в поддержании баланса сил в Европе, а у Европы есть определенные обязательства в ее ближайшем зарубежье, в частности, по обеспечению стабильности у европейских границ", — отмечают французские эксперты.

"Жители Украины возлагают большие надежды на внутренние преобразования. Медлительность украинских реформ, однако, утомила европейцев. Тем не менее не стоит обходить Украину вниманием. Переход от административной экономики и постсоветской системы к либеральной демократии и рыночной экономике требует много времени, особенно когда в стране зреет военный конфликт", — говорится в публикации.

Европейский союз, в свою очередь, тоже не столь влиятелен, как десять лет назад, признают Пармантье и Бре. "О расширении на восток речи больше не идет. Напротив, у европейских правительств вызывает интерес пример Великобритании, покинувшей объединение. Напряженность в отношениях с Россией достигла самой высокой точки со времен распада СССР. В Венгрии и Польше наметились авторитарные тенденции", — отмечают французские политологи.

Ослабление Евросоюза не единственная причина, по которой европейцы теряют интерес к Украине, говорится в статье. По мнению авторов публикации есть более серьезная проблема: "Европа хочет спать. Но сейчас не время засыпать! Европа должна оставаться бодрой, полной жизненных сил и внимательной, особенно к своему окружению".

"Террористические акты во Франции и гражданская война в Сирии отодвинули проблемы Украины на второй план. Европейцы, однако, напрасно оставляют страну один на один со своими трудностями и ради собственного комфорта или из малодушия закрывают глаза на происходящее там", — полагают авторы публикации. Забывать об Украине нельзя, убеждены эксперты, потому как ключ к решению многих европейских проблем скрыт на Украине. По мнению французских политологов именно поэтому посвятить себя урегулированию украинского кризиса сегодня важно как никогда.

В военной сфере стабилизация ситуации в Украине позволит снизить напряженность на всем европейском континенте, говорится в статье. В интересах скорейшего прекращения насилия необходимо обеспечить соблюдение минских соглашений, что, по мнению политологов, должно стать предварительным условием для отмены антироссийских санкций. При этом Флоран Пармантье и Сирил Бре обращают внимание читателей журнала: если снять с России ограничения до претворения в жизнь Минских соглашений, подобное решение лишит европейскую дипломатию, которую и так нередко критикуют, кредита доверия.

"В плане экономики Украина приблизилась к европейскому рынку благодаря соглашению о зоне свободной торговли, которое вступило в силу 1 января 2016 года. Борьба с коррупцией и сосредоточением богатств в руках узкого круга лиц по-прежнему представляет для Украины серьезную проблему. Сближение с Европой до сих пор служило стимулом к этой борьбе", — пишут французские экспенрты. Кроме того, авторы статьи отмечают, что именно за счет сотрудничества ЕС и Украины в энергетической сфере возможно благотворное сближение Европейского и Евразийского союзов.

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"В политическом плане неотъемлемым условием нормализации отношений России и Евросоюза служит решение украинской проблемы. Выбор не стоит между отказом поддержать Украину в угоду Москве и объявлением войны России на радость Киеву. Необходимо найти решение украинскому конфликту, примирив несовпадающие интересы. Без Киева улучшить отношения с Москвой Брюсселю не удастся", — говорится в статье.

"Европейцы, проснитесь! — призывают французские эксперты. — События в Украине отчасти определяют и нашу общую судьбу".