Уровень заболеваемости гриппом в Киеве растет, власти готовятся к карантину

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. В Киеве наблюдается рост заболеваемости гриппом среди детей, поэтому будет решаться вопрос о введении карантина в школах или в отдельных классах, сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

"Мы еще пока не говорим о превышении эпидемического порога, до этого еще 30%, но, к сожалению, идет рост заболеваемости среди детей, поэтому будем принимать решения, как в декабре, и закрывать школы или классы, если будет превышение заболеваемости. Критической ситуации пока нет", — сказал столичный чиновник в эфире телеканала "112 Украина".

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Ранее руководитель центра гриппа и ОРВИ Минздрава Татьяна Дихановская заявила, что очередная волна заболеваемости гриппом ожидается в середине февраля. По ее словам, сейчас самая высокая заболеваемость гриппом наблюдается в Киевской области, наименьшая — в Тернопольской области.

Напомним, по данным Министерства здравоохранения, за первую неделю 2017 года от гриппа скончались шесть человек.