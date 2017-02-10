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    Уровень заболеваемости гриппом в Киеве растет, власти готовятся к карантину

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    Грипп: новая эпидемия, новые жертвы (71)

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    Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник отметил, что, несмотря на рост уровня заболеваемости среди детей, "критической ситуации пока нет".
    Киевляне прячутся от мороза
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. В Киеве наблюдается рост заболеваемости гриппом среди детей, поэтому будет решаться вопрос о введении карантина в школах или в отдельных классах, сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

    Исследовательская лаборатория. Архивное фото
    AFP PHOTO/Raul ARBOLEDA
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    "Мы еще пока не говорим о превышении эпидемического порога, до этого еще 30%, но, к сожалению, идет рост заболеваемости среди детей, поэтому будем принимать решения, как в декабре, и закрывать школы или классы, если будет превышение заболеваемости. Критической ситуации пока нет", — сказал столичный чиновник в эфире телеканала "112 Украина".

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    Ранее руководитель центра гриппа и ОРВИ Минздрава Татьяна Дихановская заявила, что очередная волна заболеваемости гриппом ожидается в середине февраля. По ее словам, сейчас самая высокая заболеваемость гриппом наблюдается в Киевской области, наименьшая — в Тернопольской области.

    Напомним, по данным Министерства здравоохранения, за первую неделю 2017 года от гриппа скончались шесть человек.

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