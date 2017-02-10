Жители Ирпеня под Киевом сообщают о масштабной вырубке леса

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. В городе Ирпень Киевской области произошла очередная масштабная вырубка лета, сообщают жители города.

На днях неизвестные вырубили около десятка сосен вблизи жилого дома по ул. Рыльского. Причем, по словам жильцов, ранее там уже появился метровый забор, ограждающий периметр территории, отведенной, вероятно, под застройку.

"Есть такие люди, которые считают, что "все вокруг колхозное, все вокруг мое". Например, могут выкопать в городском парке лавочку и притащить к себе во двор. Или лампочку в подъезде выкрутить, потому что дома в туалете перегорела. Или крышку с канализационного люка снять – и в металлоприемник. Жить по соседству с такими людьми – не самый лучший вариант. Есть вокруг моего дома… небольшой лес. Пока есть. Но проблема в том, что люди, которым вы нарезали там участки под строительство, рубят деревья. Рубят на "ничейной" территории и стаскивают к себе во двор. В частности, под спил пошла огромная 90-летняя сосна. И еще много почтенных деревьев", – написала у себя в Facebook жительница Ирпеня Наталия Терентьева.

Она отметила, что в лесочке появилась очередная "лысина" и гора свежих бревен. "И, конечно, эти бревна потом очень быстро переместились на участок одного из хозяев. То ли он дорогу себе к дому прокладывает, то ли стройматериалами запасается", – добавила Терентьева, уточнив, что спиленных деревьев может быть хозяин — городская община.

В то же время, как сообщил в комментарии Hubs общественный активист, житель Ирпеня Денис Тимошенко, вырубка деревьев в "зеленых зонах города" приобрела катастрофические масштабы. Массовым явлением стало уничтожение вековых сосен.

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"Лесные кварталы в Ирпене тают не по дням, а по часам. Если раньше его называли "городом в лесу", то сегодня уже все – не так. Только за последние 8-10 лет население города увеличилось, как минимум, вдвое (говорят, от 35 до 70-80 тысяч человек). Соответственно, выросла нагрузка на инфраструктуру. Катастрофически не хватает мест в детских садиках, в ирпенских школах начальных классов — по 5-6 штук. На городских улицах и дорогах к Киеву тянучки и пробки стали обыденным явлением… Вся эта нагрузка негативно сказывается на природе. Вырубают сосны целыми кварталами под пень, застраивают высотками или коттеджами", – рассказал Тимошенко.

Facebook Натальи Терентьевой Вырубка деревьев в Ирпене

По словам активиста, если, например, раньше напротив парка им. Стельмаха была огромная сосновая зона, то сейчас там остались считанные деревья, остальное – многоэтажки. И за сохранение от застройки самого парка борьба продолжается уже целые годы.

В Ирпенском горсовете на обращение жителей относительно вырубки деревьев на ул. Рыльского пока не отреагировали.

Напомним, в августе прошлого года подозреваемый в земельных аферах городской голова Ирпеня Владимир Карплюк вышел на работу в среду после отпуска. Ранее Карплюк также опубликовал обращение "Я и мои 67 квартир".