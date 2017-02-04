Как скажется на гражданах отмена праздников. Опрос экспертов

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Глава Института национальной памяти Владимир Вятрович опубликовал проект нового календаря государственных выходных и праздничных дней. В частности, предлагается отменить выходной 8 марта, 1 и 2 мая, но при этом добавить 9 марта (Шевченковский день) и вторую пятницу сентября (День семьи), а также перенести выходной с 9 мая на день раньше.

Кроме того, предлагается отказаться от переноса на понедельник выходного, если праздник выпадает на субботу или воскресенье (но Рождества и Пасхи такие изменения не коснутся).

В 2017 году у украинцев будет 116 выходных дней. Из них 105 — обычные выходные и еще 11 — государственные праздники, утвержденные Кабмином.

В 2016 году украинцы отдыхали 114 дней, 13 из которых были праздниками, утвержденными Кабинетом министров.

Сколько нужно украинцам выходных, чтобы действительно отдохнуть, в эфире радиостанции Голос Столицы предположил директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи не забагато вихідних мають українці, на вашу думку?

— На мою думку, як керівника — забагато, однозначно. Але з точки зору українців і громадської думки, звичайно, забрані вихідні недаремно в новому проекті пропонується замінити на інші вихідні. Але скасування тих вихідних, які припадають на реальний вихідний, перенесення їх на наступний будній день забирає якусь частину вихідних, і нічого поганого в тому немає. Адже давайте згадаємо травневі свята, так вони тривають не 1, 2, 9 травня, вони тривають 10 днів. Відверто — на кожному підприємстві всі відпрошуються, всі займаються своїми справами. Тому я вважаю, що українці особливого негативу до цього рішення не матимуть. Інша справа, питання ідеологічне — це скасування комуністичних, фактично, свят. Тема заборони комуністичної ідеології підтримується більшістю українців. Лише третина українців виступає проти заборони комуністичної ідеології. Трошки по-іншому українці дивляться на перейменування міст, перейменування вулиць, на знесення пам'ятників. Там є різні баланси. В основному люди, виховані на радянській традиції, мешканці Півдня чи Сходу України мають негативне ставлення до цих процесів. Натомість Центральна, Західна Україна — ставиться позитивно. Давайте згадаємо 23 лютого, яке фактично вже не святкується в Україні, і нічого поганого не відбулося. Немає ні вихідного, немає ні Дня радянської армії, є натомість День української армії. І все добре. Я не бачу проблем у громадських настроях стосовно цього питання.

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Тобто українцям не настільки принципово, щоб святкові дні були вихідними? Їм просто хочеться вихідний?

— Українці — достатньо лінивий народ. Працьовитий, але якщо є можливість не працювати, то українець, звичайно, не буде працювати. Тому я вважаю, що це взагалі вирішується на багатьох підприємствах самостійно, незалежно від державних свят. Багато сфери обслуговування чи якихось організацій, які займаються, наприклад, доставкою чи ще чимось, вони абсолютно нормально працюють в усі чи майже в усі святкові дні. Тому наскільки рішення державне вплине на бізнес-розклад на українських підприємствах, я думаю, воно ніяк не вплине.

Якою може бути реакція суспільства на такі зміни?

— Я не очікую ніякого особливого негативу. Звичайно, буде ідеологічний чи політичний окрас ставлення до такого рішення. Але скасування вихідного дня, яких і так достатньо багато, це не зовсім та справа, тим більше, що і 8 березня, і 1 травня, і 9 травня підтримує старше покоління, яке виховане в радянській традиції. А старше покоління — це пенсіонери, які вже не працюють. От вам і відповідь.

А яка ситуація у Європі. Жителі країн ЄС мають таку ж кількість вихідних та святкових днів?

— Я не можу проаналізувати кількість днів, але я знаю, що 2 січня мені особисто пишуть з Європи, із США, і всі ці люди абсолютно нормально виходять на роботу. І не розуміють, чому в Україні є так багато вихідних. Тому, якщо ми рухаємося до якоїсь європейської традиції, то ми повинні розуміти, що ми не просто це декларуємо, а й працюємо і дотримуємося законів, і платимо податки, і виконуємо всі вимоги, які є в європейському, наприклад, товаристві. А там стільки вихідних, напевно, жодне підприємство не може собі дозволити. І, до речі, по-тихому, не афішуючи, не приймаючи якихось законів кожне підприємство озвучує своїм працівникам, керівництво озвучує, що ми виходимо тоді-то на роботу, працюємо такий-то графік в такий-то святковий період. Чи це новорічний святковий період, чи це травневий святковий період.

Як велика кількість вихідних впливає на економіку країни, в ефірі "ГС" прокоментував економічний експерт Всеволод Степанюк.

Чи має суттєвий вплив на економіку країни збільшення або зменшення святкових днів?

— Дивлячись, від яких святкових днів. Якщо це святкові дні, які святкуються у всьому світі, а саме 8 березня, 1 травня, День перемоги, то ці дні є вихідними також і в Європі, і в США. Тому великої економічної вигоди, якщо ці дні будуть робочі, немає. Тобто ці пропозиції мають чисто політичний характер. Тим більше, що в нас і так люди працюють неповний день, неповний робочий тиждень, тобто в Україні немає роботи. Від того, що буде кілька робочих днів більше, від цього економіка ніяк не виграє.

Тобто можна якось прикинути, скільки країна могла б заробити за один день, якби він був робочим, а не вихідним?

— Ні, не можна. Бо в країні безробіття збільшується. В нас немає роботи. Питання про додаткові робочі дні може стояти, коли підприємство повністю завантажене, і йому не вистачає часу виконувати всі замовлення. А коли підприємство стоїть, то від того, що додасться один робочий день, воно буде тільки нести збитки, бо воно має платити за цей робочий день зарплату.

Чим можна пояснити те, що жителі країн із економікою, що розвивається, у середньому працюють дві тисячі годин за рік, а жителі країн з розвиненою економікою — на рівні 1,5 тисячі годин?

— Ну, це свідчить перш за все про ефективність праці. Справа не в тому, скільки людина працює, справа в тому, яку додану вартість вона при цьому виробляє за ці години. Це перше. А по-друге, знову ж таки, оплата праці зовсім різна, людина працює більше, щоб заробити більше грошей, а в розвинутих країнах в принципі платять і за 1,5 тисячі годин достойну зарплату. Тому проблема України, на жаль, не в економічному плані, скільки там робочих годин, а в плані, що завдяки політиці Україна втратила ринки, втратила фінанси. І тепер, фактично, країна в кризі знаходиться. І від того, що три дні роботодавці вимушені будуть платити ще додаткові зарплати, від цього нічого не зміниться.

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Напомним, религиовед Людмила Филипович в эфире "ГС" заявила, что Украина перейдет на западноевропейскую традицию празднования Рождества, это только вопрос времени.