Под снос: вид на памятник-пушку у метро "Арсенальная" с квадрокоптера

"Да, должен быть демонтирован", — сказал Вятрович в комментарии ресурсу 44.ua

Вятрович добавил, что пушка представляет историческую ценность и ее могут передать в один из музеев города и добавил, что пока неизвестно, что будет стоять на освободившемся монументе.

Ранее сообщалось, что Украинский институт национальной памяти разработал проект закона "О государственных праздниках в Украине", который предусматривает пересмотр ряда праздников, которые считаются государственными.

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