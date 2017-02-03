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    Под снос: вид на памятник-пушку у метро "Арсенальная" с квадрокоптера

    Тема:

    Декоммунизация в Украине (639)

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    Памятник "Погибшим рабочим завода Арсенал" на Арсенальной площади намерены демонтировать, заявил директор Украинского института Национальной памяти Владимир Вятрович.
    Канал ИА "Украинские новости" в Youtube

    "Да, должен быть демонтирован", — сказал Вятрович в комментарии ресурсу 44.ua

    Вятрович добавил, что пушка представляет историческую ценность и ее могут передать в один из музеев города и добавил, что пока неизвестно, что будет стоять на освободившемся монументе.

    Ранее сообщалось, что Украинский институт национальной памяти разработал проект закона "О государственных праздниках в Украине", который предусматривает пересмотр ряда праздников, которые считаются государственными.

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