Прощайте, "маевки". Соцсети взволнованы планами отмены праздников

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Весенних праздников в Украине может поубавиться. Украинский институт национальной памяти подготовил законопроект об отмене в Украине государственных праздников 8 марта, 1 и 9 мая. Об этом заявил директор института Владимир Вятрович: "Предложено отменить выходной, а не Международный женский день. Также — выходные 1-2 мая. Выходным становится 8 мая (День памяти и примирения, который отмечается синхронно с Европой). 9 — День победы над нацизмом во Второй мировой войне останется Государственным праздником, но не выходным днем.)"

Также историк предложил добавить такие выходные дни, как 9 марта (День Шевченко) и День семьи (вторая пятница сентября). Помимо этого, в Институте памяти предлагают отказаться от переноса выходного на понедельник, если праздник выпадает на субботу-воскресенье. И распространяться это правило будет на все праздники, кроме Нового года, Рождества и Пасхи.

В украинском сегменте соцсетей не все отнеслись благосклонно к предложениям Вятровича.

"1 мая действительно стоит отменить, но не из-за советского наследия. Из-за климатических изменений, огороды теперь засаживают дней на 20 раньше", — пишут в сетях.

Есть среди украинцев и традиционно особые мнения: "Я хочу, чтобы 8 марта и 9 мая были наши вечные праздники. Это наша история и традиция отмечать эти праздники".

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook