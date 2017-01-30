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    Прощайте, "маевки". Соцсети взволнованы планами отмены праздников

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    (обновлено: )31011
    Украина может лишиться большинства привычных весенних выходных. 8 марта, 1 и 9 мая… Эти дни могут потерять статус государственных праздников и не будут больше выходными. Как отреагировали на такое предложение простые украинцы в соцсетях?
    Подготовка к 8 марта в Киеве
    REUTERS Gleb Garanich

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Весенних праздников в Украине может поубавиться. Украинский институт национальной памяти подготовил законопроект об отмене в Украине государственных праздников 8 марта, 1 и 9 мая. Об этом заявил директор института Владимир Вятрович: "Предложено отменить выходной, а не Международный женский день. Также — выходные 1-2 мая. Выходным становится 8 мая (День памяти и примирения, который отмечается синхронно с Европой). 9 — День победы над нацизмом во Второй мировой войне останется Государственным праздником, но не выходным днем.)"

    Также историк предложил добавить такие выходные дни, как 9 марта (День  Шевченко) и День семьи (вторая пятница сентября). Помимо этого, в Институте памяти предлагают отказаться от переноса выходного на понедельник, если праздник выпадает на субботу-воскресенье. И распространяться это правило будет на все праздники, кроме Нового года, Рождества и Пасхи.

    В украинском сегменте соцсетей не все отнеслись благосклонно к предложениям Вятровича.

    "1 мая действительно стоит отменить, но не из-за советского наследия. Из-за климатических изменений, огороды теперь засаживают дней на 20 раньше", — пишут в сетях.

    Есть среди украинцев и традиционно особые мнения: "Я хочу, чтобы 8 марта и 9 мая были наши вечные праздники. Это наша история и традиция отмечать эти праздники". 

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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