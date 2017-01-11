Аваков провел новогодние праздники в Милане

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Арсен Аваков отмечал Новый год и Рождество в Милане (Италия), свидетельствуют геометки его сообщений в социальной сети Twitter.

Под сообщениями, которые размещены главой МВД 29 декабря и 9 января, указана локация — Милан, Ломбардия.

Примечательно, что между этими постами функция геолокации отключена.

twitter.com/AvakovArsen Скриншот Twitter Арсена Авакова

Ранее сообщалось, что номер об Авакове в исполнении "Вечернего Квартала" вырезали из эфира канала "1+1".

В минувшем году произошел скандал после назначения Анастасии Деевой замом Авакова. Назначение вызвало широкий общественный резонанс как из-за возраста девушки, так и из-за появления в интернете откровенных фотографий, на которых, по заявлениям ряда блогеров, она была изображена. Ранее первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что назначение заместителем министра внутренних дел Анастасии Деевой не согласовали с профильным вице-премьером по вопросам евроатлантической интеграции, что нарушает процедуру.