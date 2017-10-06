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    "Испытания по сохранению Конституции". "Дымовуху" тестировали в туалете ВР

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    Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко (146)

    (обновлено: )89
    Момент, как народный депутат от "Самопомичи" Семен Семенченко и внефракционный Юрий Левченко "проводят испытания" дымовой шашки в туалете Верховной Рады, попал на видео. На кадрах видно, что они сдерживают охрану и спасателей возле двери.
    Правда/Youtube

    Левченко на фоне горевшей дымовой шашки сообщил охране и журналистам, что "идут испытания, как сохранить украинскую Конституцию".

    Смотрите также: Как Тетерук спасал депутатов от дымовой шашки

    В пятницу во время рассмотрения законопроектов по Донбассу кто-то из депутатов бросил дымовую шашку в президиум Рады. Депутат Владимир Арьев заявил, что шашку бросил депутат от "Самопомичи" Семен Семенченко. Заместитель главы фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук быстро отреагировал на инцидент и вынес дымящуюся шашку из зала, затем ее потушили спасатели. Инцидент произошел во время рассмотрения законопроекта о продлении на год действия особого статуса для Донбасса, против которого выступает "Свобода". Позже депутат от "Свободы" Юрий Левченко заявил, что шашку бросил он.

    Смотрите также: Один против всех. В Раде подрались депутаты

    Парламент Украины в пятницу принял в первом чтении предложенный президентом страны Петром Порошенко законопроект о реинтеграции Донбасса, а также в целом принял документ о продлении на год действия закона об особом статусе региона.

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