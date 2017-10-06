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    Аналитика и комментарии

    Лукаш о реальной цели законов Порошенко

    Тема:

    Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко (142)

    (обновлено: )1133190
    Законопроект о реинтеграции Донбасса окончательно похоронит минские соглашения, а в целом никакого мира при нынешней власти не будет, уверена юрист Елена Лукаш.
    Елена Лукаш. Архивное фото
    Украинское фото

    РИА Новости Украина

    В среду, 4 октября, президент Порошенко представил свои инициативы по дальнейшему урегулированию конфликта в Донбассе, зарегистрировав в Раде сразу два законопроекта. Одним документом глава государства предлагает продлить на год действие закона об особом статусе Донбасса. Второй законопроект – о реинтеграции региона – определяет Россию как "страну-агрессора" и закрепляет приоритетность минских договоренностей в урегулировании конфликта.

    Блокирование трибуны Рады, 6 октября 2017
    Украинское фото
    Парламент Украины продолжил рассмотрение законов по Донбассу

    Власти страны уверены, что законы по Донбассу усилят позицию Украины в вопросе ввода миротворцев в зону конфликта, а также позволят сохранить санкции против РФ. 

    Уже в пятницу, 6 октября, Рада приняла в первом чтении президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа "агрессором". Документ принят с поправками, исключившими пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта. 

    Решение поддержали 233 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен пройти второе чтение.

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    Юрист, экс-министр юстиции Елена Лукаш на своей странице в Facebook проанализировала президентские законопроекты и инициативы. 

    По ее словам, признание России государством агрессором не является целью проектов.

    Николай Спиридонов. Архивное фото
    blacksea.tv
    Спиридонов: закон о реинтеграции Донбасса на руку Порошенко

    "Это — камуфляж и очковтирательство. И наилучшим доказательством тому есть действующий (!) Договор о Дружбе между Россией и Украиной, который никто не собирается расторгать. Слова "Заседание Рады сорвала российская агентура" вызывают уже не смех, а брезгливость", – отметила юрист.

    Реальная цель проектов, уверена Лукаш, – отторжение Донбасса и недопущение выборов на его территории.

    "Донбасс боятся, ненавидят и голосовать не дадут. Для этого он признается оккупированным. Хотя оккупирована этими нелюдями вся Украина, не находите?" – задает вопрос эксперт.

    Скриншот с сайта Facebook

    Всё кроме даты, продлевающей на 12 месяцев действие закона "об особом статусе", в проектах – чепуха и шелуха, отвлекающий маневр, считает Лукаш. А  продление действия закона "об особом статусе" нужно "миротворцам" как костыль для переговоров с Западом – "как демонстрация доброй воли с дулей в кармане".

    Народный депутат Роман Семенуха. Архивное фото
    samopomich.ua
    Законы Порошенко и полное фиаско Украины - Семенуха

    "Положениями проекта, президент пытается получить право на бесконтрольное и беспрепятственное использование всех военных формирований. Без КМУ. Без парламента. Хороший аппетит", – написала юрист.

    В целом же закон, в случае принятия, окончательно похоронит Минские соглашения, добавила она. 

    "Никакого мира при этой власти не будет. Война до последнего украинца — их очевидная цель. Поэтому не важно примут эти законы или нет. Они не про мир. И запомните, все кто сегодня заявляли о готовности умереть в патриотическом порыве за Родину, — будут живы, здоровы и богаты. Умрут те, кто им верит. И остальные их жертвы", – подытожила Лукаш.

    Скриншот с сайта Facebook

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