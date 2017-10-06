Лукаш о реальной цели законов Порошенко

РИА Новости Украина

В среду, 4 октября, президент Порошенко представил свои инициативы по дальнейшему урегулированию конфликта в Донбассе, зарегистрировав в Раде сразу два законопроекта. Одним документом глава государства предлагает продлить на год действие закона об особом статусе Донбасса. Второй законопроект – о реинтеграции региона – определяет Россию как "страну-агрессора" и закрепляет приоритетность минских договоренностей в урегулировании конфликта.

Власти страны уверены, что законы по Донбассу усилят позицию Украины в вопросе ввода миротворцев в зону конфликта, а также позволят сохранить санкции против РФ.

Уже в пятницу, 6 октября, Рада приняла в первом чтении президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа "агрессором". Документ принят с поправками, исключившими пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта.

Решение поддержали 233 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен пройти второе чтение.

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Юрист, экс-министр юстиции Елена Лукаш на своей странице в Facebook проанализировала президентские законопроекты и инициативы.

По ее словам, признание России государством агрессором не является целью проектов.

"Это — камуфляж и очковтирательство. И наилучшим доказательством тому есть действующий (!) Договор о Дружбе между Россией и Украиной, который никто не собирается расторгать. Слова "Заседание Рады сорвала российская агентура" вызывают уже не смех, а брезгливость", – отметила юрист.

Реальная цель проектов, уверена Лукаш, – отторжение Донбасса и недопущение выборов на его территории.

"Донбасс боятся, ненавидят и голосовать не дадут. Для этого он признается оккупированным. Хотя оккупирована этими нелюдями вся Украина, не находите?" – задает вопрос эксперт.

Скриншот с сайта Facebook

Всё кроме даты, продлевающей на 12 месяцев действие закона "об особом статусе", в проектах – чепуха и шелуха, отвлекающий маневр, считает Лукаш. А продление действия закона "об особом статусе" нужно "миротворцам" как костыль для переговоров с Западом – "как демонстрация доброй воли с дулей в кармане".

"Положениями проекта, президент пытается получить право на бесконтрольное и беспрепятственное использование всех военных формирований. Без КМУ. Без парламента. Хороший аппетит", – написала юрист.

В целом же закон, в случае принятия, окончательно похоронит Минские соглашения, добавила она.

"Никакого мира при этой власти не будет. Война до последнего украинца — их очевидная цель. Поэтому не важно примут эти законы или нет. Они не про мир. И запомните, все кто сегодня заявляли о готовности умереть в патриотическом порыве за Родину, — будут живы, здоровы и богаты. Умрут те, кто им верит. И остальные их жертвы", – подытожила Лукаш.