"Самопомич" исключила нардепа за поддержку закона Порошенко

КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. Фракция "Самопомич" исключила из своего состава народного депутата Наталью Веселову.

"Основанием для исключения было совершение действий, порочащих репутацию фракции и партии "Самопомич", в частности, это инициирование законопроектов, которые отрицают оккупацию вопреки позиции фракции", — сообщается на сайте партии.

Нардеп в пятницу проголосовала в Раде за законопроект, внесенный президентом Петром Порошенко, о продлении действия особого статуса Донбасса, за что ее и исключили.

"Эти действия свидетельствуют о том, что Наталья Веселова не разделяет позицию фракции, ее ценности и принципы. Веселовой ранее было предложено самой выйти из состава фракции, но это решение она не приняла из-за опасений потерять мандат", — сообщает "Самопомич".

Сама Веселова написала на своей странице в Facebook, что не будет заниматься популизмом, а будет отстаивать государственную позицию.

"Не играть на руку России и помогать ей снять с себя санкции, если бы Украина не продлила действие закона об особом статусе отдельных районов Донбасса и была бы обвинена в нарушении Минских договоренностей. Не отказываться от 3 млн. Наших граждан, которые остались в заложниках у агрессора на территории Донбасса, а поддерживать связи с гражданским населением. НЕ отрезать Донбасс, а возвращать и реинтегрировать его", — написала Веселова.

Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа "агрессором". Документ принят с поправками, исключившими пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта.

Такое решение поддержали 233 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.

Законопроект предусматривает определение РФ как страны, которая "осуществляет агрессию и временно оккупировала" часть украинской территории.

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