Ветераны АТО силой прорвались на заседание Киевсовета

"На сегодняшнее заседание Киевсовета пришли участники войны, которые решили сделать заявление о торговле на крови и разгоне блокады. Охранники Киевсовета попытались не пустить их в зал", — говорится в сообщении киевского отделения ВО "Свобода" на странице в Facebook.

Депутаты Киевского городского совета в четверг приняли решение рекомендовать бизнесменам города прекратить сотрудничество с резидентами РФ.

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"Свободовцы" также добавили, что "ветераны московско-украинской войны заблокировали все выходы из зала, чтобы заставить депутатов других фракций работать и голосовать за это принципиальное решение".