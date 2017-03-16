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    Ветераны АТО силой прорвались на заседание Киевсовета

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    "Шоу Парасюк": преступление и наказание (144)

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    Ветераны АТО в четверг силой вошли в сессионный зал Киевского городского совета, чтобы призвать депутатов к решительным действиям относительно прекращения торговых связей с РФ. На кадрах видно, что охрана пыталась не пустить их, но безрезультатно.
    ВО "Свобода" Киев/Facebook

    "На сегодняшнее заседание Киевсовета пришли участники войны, которые решили сделать заявление о торговле на крови и разгоне блокады. Охранники Киевсовета попытались не пустить их в зал", — говорится в сообщении киевского отделения ВО "Свобода" на странице в Facebook.

    Депутаты Киевского городского совета в четверг приняли решение рекомендовать бизнесменам города прекратить сотрудничество с резидентами РФ.

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    "Свободовцы" также добавили, что "ветераны московско-украинской войны заблокировали все выходы из зала, чтобы заставить депутатов других фракций работать и голосовать за это принципиальное решение".

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