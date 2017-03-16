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    Экономика

    Власти Киева рекомендуют бизнесу прекратить сотрудничество с компаниями из РФ

    Тема:

    С вещами на выход. Санкции против банков РФ (118)

    (обновлено: )7310
    Департамент промышленности и развития предпринимательства Киевгорсовета обратится в Антимонопольный комитет с просьбой в трехмесячный срок сформировать перечень юридических лиц РФ, с которыми не рекомендовано сотрудничать.
    Рукопожатие. Архивное фото
    REUTERS Thomas Peter

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Депутаты Киевского городского совета приняли решение рекомендовать бизнесменам города прекратить сотрудничество с резидентами РФ, сообщила в четверг пресс-служба горсовета.

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    "Соответствующее решение рекомендует всем предприятиям, учреждениям и организациям всех форм собственности, физическим лицам-предпринимателям, осуществляющим хозяйственную деятельность в Киеве, прекратить любую хозяйственную деятельность и взаимоотношения с юридическими лицами, которые находятся под прямым или косвенным контролем физических или юридических лиц РФ", — говорится в сообщении.

    Указывается, что департамент промышленности и развития предпринимательства Киевгорсовета обратится в Антимонопольный комитет с просьбой в трехмесячный срок сформировать перечень юридических лиц РФ, с которыми не рекомендовано сотрудничать. В свою очередь, киевские предприниматели должны в течение месяца прекратить все отношения с компаниями, которые прямо или косвенно связаны с РФ.

    "Также решение предусматривает рекомендовать киевскому городскому главе обратиться в СНБО для применения и/или расширение санкций к предприятиям и лиц РФ, в соответствии со специальным законодательством Украины о санкциях", — говорится в сообщении.

    Ранее президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении российских банков.

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