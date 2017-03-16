Данилюк: возможные потери от блокады Донбасса - 1,3% ВВП

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Министр финансов Украины Александр Данилюк сообщил, что ведомство предварительно оценивает негативное влияние блокады Донбасса на экономику страны в 1,3% ВВП.

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"Это средний сценарий, но цифра может быть ниже, до 2%", — отметил министр.

При этом Данилюк отметил, что до конца сегодняшнего дня Минфин определится с другими возможными экономическими потерями страны.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что решение о прекращении грузового транспортного сообщения с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса угрожает экономическому росту Украины.