"Мы идем в наш русский мир". Плотницкий раскритиковал блокаду Донбасса

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина, Максим Грознов. Глава самопровозглашенной ЛНР Игорь Плотницкий заявил, что транспортная блокада Донбасса со стороны Украины говорит о намерении Киева претендовать на безлюдные территории.

Ранее СНБО заявил о введении с 15 марта полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение будет действовать, пока предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию. В ДНР заявили, что полная транспортная блокада Донбасса противоречит минским соглашениям.

"Когда транспортную блокаду объявляют радикалы – это мы понимали, их настроения и возможности. Но когда это делает государство, тогда мне хочется сказать: вы уже выйдите к народу и скажите, кто вы для нас. Вы называете нас нашим народом и при этом объявляете блокаду. Тогда откажитесь от нас, и мы скажем вам только спасибо. Получается, что им нужны территория, но не нужны люди", — сказал Плотницкий в Симферополе.

Он также назвал решение Украины абсурдным.

"Это абсурд правительства (президента Петра) Порошенко. Мы свой выбор сделали, куда мы идем – сказали – в наш русский мир", — сказал Плотницкий.

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Главы ЛНР и ДНР Игорь Плотницкий и Александр Захарченко находятся в эти дни в Крыму, который отмечает третью годовщину референдума о присоединении к РФ. Украинская сторона считает территории Крыма "оккупированными" и настаивает на "аннексии" полуострова.