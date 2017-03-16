наверх
16.03.201711:32
Курсы валют НБУ
  • EUR28.55- 0.05
  • USD26.88- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    "Мы идем в наш русский мир". Плотницкий раскритиковал блокаду Донбасса

    Тема:

    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия (116)

    (обновлено: )28950
    Глава самопровозглашенной ЛНР заявил в Симферополе, что решение Украины о транспортной блокаде Донбасса - "абсурд правительства Порошенко". По его словам, Киеву "нужна территория, но не нужны люди".
    Глава ЛНР Игорь Плотницкий. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина, Максим Грознов. Глава самопровозглашенной ЛНР Игорь Плотницкий заявил, что транспортная блокада Донбасса со стороны Украины говорит о намерении Киева претендовать на безлюдные территории.

    Ранее СНБО заявил о введении с 15 марта полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение будет действовать, пока предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию. В ДНР заявили, что полная транспортная блокада Донбасса противоречит минским соглашениям.

    Михаил Погребинский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Погребинский о блокаде Донбасса: люди будут замуровывать магазины Roshen

    "Когда транспортную блокаду объявляют радикалы – это мы понимали, их настроения и возможности. Но когда это делает государство, тогда мне хочется сказать: вы уже выйдите к народу и скажите, кто вы для нас. Вы называете нас нашим народом и при этом объявляете блокаду. Тогда откажитесь от нас, и мы скажем вам только спасибо. Получается, что им нужны территория, но не нужны люди", — сказал Плотницкий в Симферополе.

    Он также назвал решение Украины абсурдным.

    "Это абсурд правительства (президента Петра) Порошенко. Мы свой выбор сделали, куда мы идем – сказали – в наш русский мир", — сказал Плотницкий.

    Читайте также: Украина: "официальная" блокада Донбасса в день заседания контактной группы

    Главы ЛНР и ДНР Игорь Плотницкий и Александр Захарченко находятся в эти дни в Крыму, который отмечает третью годовщину референдума о присоединении к РФ. Украинская сторона считает территории Крыма "оккупированными" и настаивает на "аннексии" полуострова.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Блокада Донбасса. Парасюк о скандальных событиях. Видео
    "Шоу Парасюк": преступление и наказание
    Глава ЛНР Игорь Плотницкий. Архивное фото
    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    Часы, показывающее поясное время, в офисе банка "ВТБ 24"
    С вещами на выход. Санкции против банков РФ
    Депутат Верховной Рады Оксана Билозир. Архивное фото
    Евровидение в Киеве: скандал вокруг участницы из РФ