Топ-10 самых популярных видео с Обамой: политика, песни и шутки

Согласно рейтингу телевещателя, наибольшее количество просмотров собрал фрагмент из речи Обамы на ежегодном ужине в честь журналистов, работающих в Белом Доме. Часть его выступления с известным комиком Киганом-Майклом Ки, который исполнил роль "злого переводчика" американского лидера, получила десятки миллионов просмотров.

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Ранее Обама выступил с прощальным обращением к американскому народу, с последним радиообращением, прощальной записью в Twitter и прощальной пресс-конференции. Также он оставил прощальное письмо американцам. Обама пробыл на посту президента США два четырехлетних срока и не может баллотироваться вновь. Президентом на церемонии инаугурации в пятницу станет избранный в ноябре Дональд Трамп.

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Республиканец Дональд Трамп на прошедших в ноябре президентских выборах в США победил кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Инаугурация Трампа состоится 20 января (в 19.00 по Киеву). По данным Национальной службы парков, которая контролирует доступ на Национальную аллею близ Белого дома и Капитолия, на инаугурации ожидается более 350 тысяч протестующих.