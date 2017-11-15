Дуракам закон не писан. Глумление над флагами и его последствия

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РИА Новости Украина

В свое время широкую огласку на Прикарпатье получил беспрецедентный, как для Западной Украины, случай в одной из коломийских кафе, когда его посетитель, находясь в неадекватном состоянии, сорвал вывешенные там национальные реликвии – флаг с Майдана и боевой стяг воинской части, участвовавшей в АТО. На сегодня эта история уже сошла с первых страниц СМИ. Однако она имеет продолжение, пишет Игорь Никорович.

РИА Новости Украина публикует фрагменты этого материала.

"Или ведем его в полицию, или в военкомат и — на контракт, пока это все не закончится”, — комментирует Богдан Генык ситуацию в отношении человека, сорвавшего флаги в Коломыйском кафе "Звенислава".

Благодаря депутату Коломыйского районного совета, активистке "Народного контроля" Ольге Баранецкой, которая сделала сюжет, эта история получила огласку. Но первым ударил в набат музыкант из кафе Богдан Генык. Но нужно сказать несколько слов о самом заведении, которое еще называют "майдановским".

Видео с камеры

Оно расположено на ул. Петлюры в жилом массиве. И только зайдешь за ограду, создается впечатление, что попал в какую-то усадьбу, и ощущение города исчезает. Здесь – несколько деревянных зданий. В главном, где барная стойка и музыка, сразу привлекают внимание декоративные тарелки на стенах с портретами Бандеры, Шухевича, композитора Владимира Ивасюка и других знаменитых украинцев. На клавишном синтезаторе и колонках наклейки: "Я по-москальски не играю". Их сделали по заказу Богдана. Очевидно, это не всем посетителям нравится, потому наклейку с колонок кто-то пытался содрать.

"Да я их крепко приклеил, не отдерешь", – не без злорадства говорит музыкант.

В другом, несколько меньшем здании на втором этаже, есть своеобразный "майдановский" музей. Собственно, это обычный зал, только на стенах – реликвии с Майдана и фронта, потому что здесь собираются активисты, ветераны и тому подобное. Богдан Генык показывает флаг своей 72-й бригады, пробитый пулями и осколками. Разумеется, это не флаг части. Но это настоящий боевой флаг. Подобный этому флаг 30-й бригады житель Коломыи Николай Рыбак сорвал со стены и накинул на плечи консультанта Коломыйского горрайонного суда Михаила Прислупского. Еще перед этим он сорвал и, смяв, с яростью швырнул на пол флаг с Майдана, под которым там боролась "Великокамьянецкая чета" из Коломыйского района и под которым погибли Игорь Ткачук и Богдан Калиняк.

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Рассказ об этом позорном событии, наверное, нужно начать с того, что однажды вечером в кафе пришла компания из четырех человек. По крайней мере двое из них говорили по-русски. Первый конфликт возник уже у барной стойки. Там была очередь, и упомянутый Рыбак попытался сделать заказ вне ее. Некий молодой человек сделал ему замечание, что очень не понравилось наглецу, но тогда до драки не дошло.

Поскольку в основном помещении было много посетителей, компания стала искать другое и засела в "майдановском" зале. Камеры видеонаблюдения зафиксировали дальнейшие события. Вот Рыбак встает и срывает "майдановский" флаг. Вскоре в зале появляется пятый посетитель. Это уже упоминавшийся консультант суда Прислупский. Компания продолжает веселиться. В какой-то момент Рыбак снова встает и срывает флаг уже 30-й бригады, который набрасывает на плечи Прислупского.

24tv.ua Инцидент с флагом в кафе Прикарпатья

А дальше злоумышленник еще больше распоясался, и на видеозаписи видно, как он наносит удары по лицу молодому человеку, которого откуда-то привел в зал. Злоумышленник явно преобладает в физической силе над своей жертвой, которая лишь пытается прикрыть голову руками. И защититься ему не удается.

Как мы выяснили, у пострадавшего врачи обнаружили перелом челюсти, что можно причислить к средней тяжести телесным повреждениям. И за всем этим спокойно наблюдал работник учреждения правосудия.

Опять же отметим, что камера видеонаблюдения зафиксировала только ход событий, а самого разговора не слышно. Обращаем на это внимание, потому что, насколько мы выяснили, потерпевший, которого бил Рыбак, был товарищем какого-то человека, который должен этому лицу деньги. Другие присутствующие будто бы пытались остановить злоумышленника словесно, но пьяный парень уже ни на что не реагировал. Что касается флага 30-й бригады, то, как нам рассказали, когда Рыбак его сорвал, консультант суда сделал ему замечание, мол, что ты делаешь, зачем это тебе.

"Ну возьми себе", – с этими словами злоумышленник положил флаг на плечи Прислупскому, который сразу его снял и положил, аккуратно свернув, на соседний стол.

И эти детали нам стали известны позже. А пока вернемся к началу.

"А вы кредит не брали?"

Первым обнаружила сорванные флаги официантка Кристина, которая пришла убрать после компании. На тот момент флаги уже положили на стол. Говорят, это сделал именно Михаил Прислупский. Что же, наконец хоть один в той ситуации совершил благородный поступок. И это станет известно потом.

А тогда официантка об увиденном рассказала коллеге за барной стойкой. О своих эмоциях девушки на тот момент пока говорят коротко: «Нет слов». Они повесили флаги там, где те висели. Заметим, что в центре "майдановского" была большая дыра: очевидно, этот кусок вырвал Рыбак, срывая флаг со стены. На следующий день это стало известно Богдану Генику. Собственно, началось все якобы из обычной беседы с девушками, мол, как дела, что делали. Ну, те и сказали, что цепляли флаги. Богдан подумал, что принесли какие-то новые. И тут услышал от девушек такую новость.

Следует сказать несколько слов о самом Богдане. Он сейчас живет в Коломне, а сам родом из Косовщины, коротко говоря – "березун". Для информированных это слово много значит. На войну ушел, по сути, добровольцем.

"Смотрел по телевизору о том, что происходит на востоке. Подумал: чего я, здоровый человек, буду отлеживаться на диване, когда там наши ребята воюют, погибают".

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И пошел Богдан в военкомат. Была именно четвертая волна мобилизации. А там на него посмотрели, мягко говоря, с недоверием. Спросили, не брал ли кредита в банке. Думаю, читатели поняли, о чем идет речь. В конце концов он попал в 72-ю бригаду, где стал зенитчиком. О том, как они воевали, в частности расстреляли "КамАЗ", полный сепаратистов, в свое время рассказывали в теленовостях. Правда, зенитную установку, которую Богдан обслуживал, разбил, как он сам выразился, "подарок" с той стороны. Бойцы, по его словам, не пострадали. Их отбросило взрывной волной. Хотя, разговорившись, выяснил, что мой собеседник был ранен.

"Ай, — отмахнулся он, когда попытался выяснить обстоятельства. — Несколько осколков попало в ноги".

Поэтому то, что сделали с флагами, его изрядно задело.

"Под ними же столько нашей крови пролито и еще льется", — говорит мужчина.

Не в ладах с законом

Установить ход событий помогла видеокамера. И определить лицо негодяя, который все это делал, оказалось несложно. Николай Рыбак, по крайней мере, хорошо известен коломийским правоохранителям. Его не раз судили, в частности за грабежи, угоны машин…

Возникло предположение, что такое вызывающее поведение объясняется принадлежностью этого лица к какой-то серьезной криминальной группировке. Активисты, которые связались с представителями соответствующих структур, это отрицали. Более того, они сами были настолько возмущены поступком Рыбака, что предложили разобраться с ним. И у активистов было свое видение наказания этого лица. Прежде всего – это чтобы он на коленях попросил прощения, а дальше, как уже писали, или в полицию, или в военкомат.

Богдану Генику удалось найти номер телефона Рыбака, они несколько раз общались, тот обещал, что придет, но так и не появился. Зато, как мы знаем из сюжета А. Баранецкой, на встречу с активистами пришел его брат, который в поступке своего родственника ничего предосудительного не усмотрел. А что касается самого Рыбака, то есть информация, что он бежал за границу, успев сменить фамилию.

Еще раз повторяю, возможно, эта история не получила бы широкой огласки, если бы не репортаж А. Баранецкой, который она распространила в Facebook, призвав журналистов не быть равнодушными к этому случаю. С одной стороны, чтобы избежать давления на некоторых участников этой истории, скажем, было подозрение, что могут угрожать человеку, которого побил Рыбак, за то, что он обратился в полицию. Мы в телефонном режиме переговорили с его отцом, который заверил, что никакого давления на них нет.

Что касается журналистки, то, слава Богу, поводов говорить о каких-то угрозах нет, но были и телефонные звонки, и "ходоки". Все они касались консультанта Коломыйского суда Михаила Прислупского, которого просили, так сказать, не "светить". Журналистке, которая занимается еще и политической деятельностью и является депутатом Коломыйского районного совета, даже предлагали профинансировать следующую избирательную кампанию. Но ее гражданская позиция оказалась выше меркантильных интересов.

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Провокация или пьяный угар?

В конце концов, мы в целом описали произошедшее. Что же дальше?… Да, полиция возбудила по этому случаю уголовное производство по ряду статей УК. А кого судить? Речь идет не только о Михаиле Рыбаке, новую фамилию которого, если было бы желание, можно установить. Да и не всю жизнь он будет "бегать".

Но напомним о еще двух лицах, присутствующих во время тех событий, которые разговаривали на русском. Сразу хочу оговориться, что, просматривая репортажи с фронта, слушая рассказы ветеранов, перестал видеть в людях, которые на нем общаются, враждебное отношение к независимости Украины. Ведь столько русскоязычных украинцев и украинских россиян теперь отстаивают ее ценой собственного здоровья, а то и жизни.

Хотя в репортаже представитель полиции и отметил, что всех фигурантов этого события установили, однако на момент нашего разговора с Богданом Геником ему они были неизвестны, как и автору этих строк, хотя интерес к ним был вполне логичен.

"Думаю, это могла быть провокация, — говорит Богдан. — Кто-то мне рассказывал, что едва ли не в те же дни что-то вроде этого происходило и в других городах. Точно не могу сказать где, но было два или три подобных случая. Очевидно, есть попытки спровоцировать вот такие ситуации и наблюдать, как мы на это реагируем".