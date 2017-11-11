Riga.Rosvesty: растоптанная память Украины

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Шестого ноября 2017 года Киев отметил 74-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

"Столица тогда еще советской Украины была освобождена войсками 1-го Украинского фронта под командованием Николая Ватутина. Общие потери составили от 1 до 2 человек. За мужество и героизм при освобождении Киева были награждены орденами и медалями более 17 тысяч бойцов и командиров", — пишет Олег Пономарев в статье для Riga.Rosvesty.

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"Спустя семь десятилетий, в то время, когда в стране еще проживает немало живых свидетелей, неблагодарные потомки устраивают пляски на костях, сносят памятники советским солдатам, пытаются переписать или стереть историю. Возможно, какое-то неприятие к советской идеологии еще можно объяснить. Но как объяснить то, что особи, называющие себя людьми, глумятся над могилами? Это уже за гранью понимания", — полагает автор публикации.

Националисты требуют раскопать могилу Ватутина

"В самом центре Киева, в старинном Мариинском парке, расположена могила легендарного Николая Ватутина – генерала, освободившего Киев от фашистов. В его честь был назван целый район, проспект, станция метро и масса памятных мест Киева. Сегодня же внуки тех героев цинично топчут и уничтожают любую память о событиях 1943 года. Так, в начале 2017 г. Киевский городской совет постановил, что герою Советского Союза в центре "европейской" столицы не место, памятник должен быть снесен, а прах за свой счет забрать родственники. Вот только беда в том, что родственники живут в России и люди они далеко не богатые. И могут только наблюдать, как могилу обливают краской, вытаптывают цветы, ломают ограду…", – пишет Олег Пономарев.

"Вслед за могилой Ватутина молодчики из Нацкорпуса начали нападки и на проспект, названный его именем. Он соединяет центр Киева со спальным районом Троещина и по иронии судьбы в районе Южного моста через Днепр переходит в Московский проспект. Немногим ранее его переименовали в проспект Степана Бандеры. Проспект Ватутина предложили переименовать в честь другого националиста – Романа Шухевича. Это решение вызвало бурю протеста среди киевлян. Активистам удалось приостановить переименование и на данный момент во всех инстанциях идут судебные тяжбы. Ведь большинству киевлян память генерала Ватутина дорога, а многим переименование – просто не к чему. Чем закончится это противостояние – пока неясно", — продолжает автор статьи.

Вандалы цинично надругались над Вечным огнем

"К сожалению, в Украине День освобождения Киева давно не считают праздником и помнят об этом с каждым годом все меньше людей. 6 ноября к памятнику Ватутину и Вечному Огню в Парке Славы пришло от силы 30-40 человек. Скромная церемония, минимум слов и цветов. Тем не менее, в Киеве еще остаются люди, которым эта память дорога", — говорится в публикации.

Однако есть исключения.

7 ноября в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные залили цементом Вечный Огонь мемориального комплекса "Парк Славы". Испорченный памятник заметил прохожий. Прибыв на место происшествия, полиция обнаружила, что огонь действительно залили цементом, а вблизи неизвестные оставили еще 8 ведер. Позже, как сообщили в КП "Киевблагоустройство", памятник был очищен. В Национальной полиции на данный момент выясняют все обстоятельства инцидента, причины – пока не известны.

Лавров и Аксенов: "Осквернение Вечного огня — святотатство"

Первым и весьма болезненно на сообщение о вандализме в Киеве заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов. По его словам, осквернение Вечного огня – святотатство, оскорбление коллективной памяти украинского народа, черная неблагодарность по отношению к предкам, глумление над памятью павших воинов.

"То, что произошло в Парке Вечной Славы, есть прямое следствие преступной политики киевского режима… Напомню, что первой страной, которая увековечила мемориальным огнем память о погибших во Второй мировой войне, стала Польша. Вечный огонь, зажженный в Варшаве 8 мая 1946 года, горит до сих пор. Как горит он в России и Белоруссии, в странах СНГ, во многих странах Европы и Азии, в Канаде и США. Невозможно залить цементом общую историю русского и украинского народа, нашу общую память", – сообщает пресс-служба главы РК.

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сквернение Вечного огня в Парке Славы в Киеве является неприемлемым кощунством против всех европейских ценностей. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Это – кощунство, неприемлемое кощунство, которое идет против всех европейских ценностей, против тех принципов, которые лежат в основе ООН, и подобные вещи, к сожалению, связанные с осквернением памятников Великой Отечественной войны на Украине – не редкость", – подчеркнул глава российского МИД.

Война еще не окончена: под Киев продолжают хоронить солдат Великой Отечественной войны

Между тем в Киевской области ежегодно приводятся в порядок солдатские могилы, проводятся поисковые работы, с почестями перезахораниваются останки, говорится в статье.

"Не стал исключением и 2017 г.: останки 58 солдат перезахоронили в селе Гатное, в окрестностях столицы. Их нашли во время поисковых экспедиций на линии обороны Киева, но опознать удалось только 12 человек", – пишет Олег Пономарев.

"Все останки подняты в Киевской области, это Юровка, Гатное и Барышевский район и Бориспольский район – это зона отступления по 41 году. Продолжаем сейчас поиск родственников по 1941 году – это капсулы идентификаторы, так называемые смертные медальоны, а с 1943 года, к сожалению, ввели книжки красноармейцев, и они не дают шанс восстановить солдат", – рассказывает командир поискового отряда "Днепр-Украина" Сергей Распашнюк.

"За 11 лет работы поискового отряда его членам удалось отыскать останки больше тысячи военнослужащих и восстановить данные о 161 бойце. В этом году киевляне придумали новшество, а именно общественный знак в честь дня Освобождения Киева. Он исполнен в цветах штандарта Первого Украинского Фронта, войска которого освободили Киев. Активисты раздавали эти знаки тем, кто пришел почтить память освободителей Киева. Также знаки были переданы в Организацию ветеранов Украины", — пишет автор статьи.