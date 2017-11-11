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    Riga.Rosvesty: растоптанная память Украины

    (обновлено: )685110
    День освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков давно не считают праздником и помнят об этом все меньше людей, пишут мировые СМИ. Кому выгодно, в стране, где проживает немало живых свидетелей тех событий, переписывать или стирать историю?
    Возложение цветов на Аллее Славы
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Шестого ноября 2017 года Киев отметил 74-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. 

    "Столица тогда еще советской Украины была освобождена войсками 1-го Украинского фронта под командованием Николая Ватутина. Общие потери составили от 1 до 2 человек. За мужество и героизм при освобождении Киева были награждены орденами и медалями более 17 тысяч бойцов и командиров", — пишет Олег Пономарев в статье для Riga.Rosvesty

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    "Спустя семь десятилетий, в то время, когда в стране еще проживает немало живых свидетелей, неблагодарные потомки устраивают пляски на костях, сносят памятники советским солдатам, пытаются переписать или стереть историю. Возможно, какое-то неприятие к советской идеологии еще можно объяснить. Но как объяснить то, что особи, называющие себя людьми, глумятся над могилами? Это уже за гранью понимания", — полагает автор публикации.

    Националисты требуют раскопать могилу Ватутина

    Андрей Золотарев. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "В самом центре Киева, в старинном Мариинском парке, расположена могила легендарного Николая Ватутина – генерала, освободившего Киев от фашистов. В его честь был назван целый район, проспект, станция метро и масса памятных мест Киева. Сегодня же внуки тех героев цинично топчут и уничтожают любую память о событиях 1943 года. Так, в начале 2017 г. Киевский городской совет постановил, что герою Советского Союза в центре "европейской" столицы не место, памятник должен быть снесен, а прах за свой счет забрать родственники. Вот только беда в том, что родственники живут в России и люди они далеко не богатые. И могут только наблюдать, как могилу обливают краской, вытаптывают цветы, ломают ограду…", – пишет Олег Пономарев. 

    "Вслед за могилой Ватутина молодчики из Нацкорпуса начали нападки и на проспект, названный его именем. Он соединяет центр Киева со спальным районом Троещина и по иронии судьбы в районе Южного моста через Днепр переходит в Московский проспект. Немногим ранее его переименовали в проспект Степана Бандеры. Проспект Ватутина предложили переименовать в честь другого националиста – Романа Шухевича. Это решение вызвало бурю протеста среди киевлян. Активистам удалось приостановить переименование и на данный момент во всех инстанциях идут судебные тяжбы. Ведь большинству киевлян память генерала Ватутина дорога, а многим переименование – просто не к чему. Чем закончится это противостояние – пока неясно", — продолжает автор статьи.

    Вандалы цинично надругались над Вечным огнем

    "К сожалению, в Украине День освобождения Киева давно не считают праздником и помнят об этом с каждым годом все меньше людей. 6 ноября к памятнику Ватутину и Вечному Огню в Парке Славы пришло от силы 30-40 человек. Скромная церемония, минимум слов и цветов. Тем не менее, в Киеве еще остаются люди, которым эта память дорога", — говорится в публикации. 

    Однако есть исключения.

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    7 ноября в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные залили цементом Вечный Огонь мемориального комплекса "Парк Славы". Испорченный памятник заметил прохожий. Прибыв на место происшествия, полиция обнаружила, что огонь действительно залили цементом, а вблизи неизвестные оставили еще 8 ведер. Позже, как сообщили в КП "Киевблагоустройство", памятник был очищен. В Национальной полиции на данный момент выясняют все обстоятельства инцидента, причины – пока не известны.

    Лавров и Аксенов: "Осквернение Вечного огня — святотатство"

    Первым и весьма болезненно на сообщение о вандализме в Киеве заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов. По его словам, осквернение Вечного огня – святотатство, оскорбление коллективной памяти украинского народа, черная неблагодарность по отношению к предкам, глумление над памятью павших воинов.

    "То, что произошло в Парке Вечной Славы, есть прямое следствие преступной политики киевского режима… Напомню, что первой страной, которая увековечила мемориальным огнем память о погибших во Второй мировой войне, стала Польша. Вечный огонь, зажженный в Варшаве 8 мая 1946 года, горит до сих пор. Как горит он в России и Белоруссии, в странах СНГ, во многих странах Европы и Азии, в Канаде и США. Невозможно залить цементом общую историю русского и украинского народа, нашу общую память", – сообщает пресс-служба главы РК.

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    сквернение Вечного огня в Парке Славы в Киеве является неприемлемым кощунством против всех европейских ценностей. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров

    "Это – кощунство, неприемлемое кощунство, которое идет против всех европейских ценностей, против тех принципов, которые лежат в основе ООН, и подобные вещи, к сожалению, связанные с осквернением памятников Великой Отечественной войны на Украине – не редкость", – подчеркнул глава российского МИД.

    Война еще не окончена: под Киев продолжают хоронить солдат Великой Отечественной войны

    Между тем в Киевской области ежегодно приводятся в порядок солдатские могилы, проводятся поисковые работы, с почестями перезахораниваются останки, говорится в статье. 

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    Фото из открытых источников
    Нерукопожатный плакат. Ветеран ВОВ и сотник УПА: желаемое и действительное

    "Не стал исключением и 2017 г.: останки 58 солдат перезахоронили в селе Гатное, в окрестностях столицы. Их нашли во время поисковых экспедиций на линии обороны Киева, но опознать удалось только 12 человек", – пишет Олег Пономарев.

    "Все останки подняты в Киевской области, это Юровка, Гатное и Барышевский район и Бориспольский район – это зона отступления по 41 году. Продолжаем сейчас поиск родственников по 1941 году – это капсулы идентификаторы, так называемые смертные медальоны, а с 1943 года, к сожалению, ввели книжки красноармейцев, и они не дают шанс восстановить солдат", – рассказывает командир поискового отряда "Днепр-Украина" Сергей Распашнюк.

    "За 11 лет работы поискового отряда его членам удалось отыскать останки больше тысячи военнослужащих и восстановить данные о 161 бойце. В этом году киевляне придумали новшество, а именно общественный знак в честь дня Освобождения Киева. Он исполнен в цветах штандарта Первого Украинского Фронта, войска которого освободили Киев. Активисты раздавали эти знаки тем, кто пришел почтить память освободителей Киева. Также знаки были переданы в Организацию ветеранов Украины", — пишет автор статьи. 

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