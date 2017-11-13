Москаль: полиция пассивно наблюдала за попыткой сжечь флаг Венгрии

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости. Губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль осуждает попытку сжечь флаг Венгрии в городе Берегово и требует от руководства МВД Украины дать оценку "бездействия полиции" во время этой провокации.

По данным местных СМИ, в Берегово представители партии "Свобода" сняли флаг Венгрии со здания горсовета и пытались его поджечь, однако полицейские забрали флаг и вернули его на место.

"Закарпатская областная госадминистрация возмущена поведением правых, которые устроили провокационное "фаер-шоу" в Берегово. Кучка маргиналов своим провокационным поведением пытается рассорить два наших народа", — говорится в сообщении Москаля в понедельник на его официальном сайте.

Губернатор отмечает, что силы, которые устроили эту провокацию, не имеют никакой поддержки в Закарпатской области и что большинство ее участников приехали в Берегово из соседних областей, прежде всего — Львовской.

"Ксенофобские акции с участием людей с закрытыми лицами, которые прикрываются патриотическими лозунгами, недопустимы в Украине, а особенно в многонациональных регионах, одним из которых является Закарпатье. В связи с этим совершенно непонятна позиция полиции, которая пассивно наблюдала за провокацией в Берегово. Оценку ее бездействия должно дать руководство МВД, куда уже направлено соответствующее обращение. Советую заезжим "гастролерам" учить украинское и международное законодательство относительно использования национальной символики в Украине, а не срывать флаги национальных общин, как это было в Берегово", — заявил губернатор.

Ранее Венгрия решила вернуться к систематическим проверкам на границе с Украиной. Также официальный Будапешт начал выполнять свои угрозы относительно блокирования инициатив Украины в НАТО.