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    Москаль: полиция пассивно наблюдала за попыткой сжечь флаг Венгрии

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    Губернатор Закарпатья возмущен попыткой сжечь венгерский флаг в Берегово и требует от МВД наказать полицейских, которые не помешали националистам в балаклавах.
    Геннадий Москаль
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    КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости. Губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль осуждает попытку сжечь флаг Венгрии в городе Берегово и требует от руководства МВД Украины дать оценку "бездействия полиции" во время этой провокации.

    Флаг Венгрии
    flickr.com/cell-gfx
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    По данным местных СМИ, в Берегово представители партии "Свобода" сняли флаг Венгрии со здания горсовета и пытались его поджечь, однако полицейские забрали флаг и вернули его на место.

    "Закарпатская областная госадминистрация возмущена поведением правых, которые устроили провокационное "фаер-шоу" в Берегово. Кучка маргиналов своим провокационным поведением пытается рассорить два наших народа", — говорится в сообщении Москаля в понедельник на его официальном сайте.

    Губернатор отмечает, что силы, которые устроили эту провокацию, не имеют никакой поддержки в Закарпатской области и что большинство ее участников приехали в Берегово из соседних областей, прежде всего — Львовской.

    "Ксенофобские акции с участием людей с закрытыми лицами, которые прикрываются патриотическими лозунгами, недопустимы в Украине, а особенно в многонациональных регионах, одним из которых является Закарпатье. В связи с этим совершенно непонятна позиция полиции, которая пассивно наблюдала за провокацией в Берегово. Оценку ее бездействия должно дать руководство МВД, куда уже направлено соответствующее обращение. Советую заезжим "гастролерам" учить украинское и международное законодательство относительно использования национальной символики в Украине, а не срывать флаги национальных общин, как это было в Берегово", — заявил губернатор.

    Ранее Венгрия решила вернуться к систематическим проверкам на границе с Украиной. Также официальный Будапешт начал выполнять свои угрозы относительно блокирования инициатив Украины в НАТО.

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