Ивано-Франковск: вандализм в лифтах доводит до больших бед

РИА Новости Украина

Директор КП "Муниципальная инвестиционная управляющая компания" Мирон Джус признается, что пока не начал лично выезжать на объекты, то и сам не понимал, как один лифт можно ремонтировать три недели. А вдобавок еще и работников не хватает, а у них на балансе – 475 лифтов, пишет издание Блиц.info.

"В этом году на восстановление лифтов от вандализма мы потратили 95 тыс грн, — говорит Мирон Джус. — Только за два последних месяца сожгли четыре лифта: выломали двери, облили лифт какой-то горючей смесью и подожгли. Выгорели кабели, замкнуло проводку, сгорела электроника. Понимаете, поджог — это очень серьезная вещь".

Коммунальщик уверяет, что о кражах и любых других разрушениях имущества они всегда сообщают полицию. Однако виновных находят редко.

"В основном такие случаи случаются раз в квартал, и делается это уже по наработанной схеме, — рассказывает Джус. - Но есть лифты, которые ломают постоянно, например, на Симоненко, 34. Как только его восстановят, заменят испорченные детали, через несколько дней он снова не работает".

Вместе с тем замначальника Ивано-Франковского отдела полиции Владимир Гаврилаш говорит, если бы коммунальщики вовремя сообщали о кражах, то воров "по горячим следам" можно было бы задержать.

"Мы узнаем о том, что что-то украли или уничтожили, уже через неделю-две, — говорит Гаврилаш. — Сначала лифт неделю не работает, и об этом никто не сообщает, через неделю приезжает техник, не всегда трезвый, и все там ощупывает, а затем вплоть звонят нам. Понятно, что к тому времени там от вора никаких следов не останется".

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Воры всегда "работают" в паре. Обычно воруют в обед – когда люди на работе, или ночью – когда все спят. Один следит за лифтом, чтобы тот не двигался с места, а другой спускается в шахту по металл.

"Люди сами виноваты, потому что технические помещения лифтов открыты, и туда может зайти кто угодно, — говорит Владимир Гаврилаш. — Мы постоянно просим: "Поставьте колодку, и проблем не будет", но нас никто не слушает”.

Также полицейский уверяет, что они регулярно отрабатывают все пункты приема металла в городе. Если находят краденое – штрафуют и лишают лицензии. Поэтому сейчас, если воры сняли оборудования из лифта, то вывозят его за пределы города.

А вот про подожженые лифты Гаврилаш ничего не слышал: "Дети жгут кнопки зажигалками. И чтобы обливали чем и сжигали, то такого не было, или нам никто не сообщал".

Еще одна существенная проблема, по которой постоянно возникают поломки — срок эксплуатации. По техническим требованиям, лифты должны работать 25-27 лет, однако в большинстве домов им уже за 30.

"Сейчас все старые лифты у нас работают, — говорит Мирон Джус. — Если возникает какая-то поломка — ремонтируем. Конечно, есть советская электроника, которая уже на грани, но она работает. А если видим, что уже нечего ремонтировать, то обращаемся к жителям и на условиях совместного финансирования заменяем оборудование. В этом году мы полностью заменили электронику в пяти лифтах".

Сейчас МИУК проводит техническое обследование всех лифтов, какие у них на балансе. До конца года планируют составить график замены электроники и силового оборудования. Также будет составлен титульный список для выделения средств на проведение работ. В среднем, говорит Мирон Джус, на один лифт нужно 15 тыс грн.