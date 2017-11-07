Новый акт вандализма. В Киеве "зацементировали" Вечный огонь

В парке Славы в Киеве неизвестные залили цементом Вечный огонь, сообщает сайт телеканала "Эспрессо ТВ".

Утром на линию 102 поступил звонок от прохожего, который сообщил, что Вечный огонь залит цементом.

Прибыв на место событий, полиция обнаружила, что огонь действительно залили цементом, а возле него вандалы оставили восемь ведер.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента, его причины пока неизвестны.

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Ранее в пресс-службе главка столичной полиции сообщили, что неизвестные похитили бронзовые детали "Вечного огня" в парке Славы в Киеве, возбуждено уголовное дело по статье "кража".