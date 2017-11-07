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    Фотоленты

    Новый акт вандализма. В Киеве "зацементировали" Вечный огонь

    (обновлено: )8501
    В Киеве вандалы залили цементом Вечный огонь
    В Киеве вандалы залили цементом Вечный огонь
    В Киеве вандалы залили цементом Вечный огонь
    В Киеве вандалы залили цементом Вечный огонь
    В Киеве вандалы залили цементом Вечный огонь
    В Киеве вандалы залили цементом Вечный огонь
    В Киеве вандалы залили цементом Вечный огонь
    "Эспрессо ТВ"
    В Киеве вандалы залили цементом Вечный огонь
    В Киеве вандалы залили цементом Вечный огонь
    "Эспрессо ТВ"
    В Киеве вандалы залили цементом Вечный огонь
    В Киеве вандалы залили цементом Вечный огонь
    "Эспрессо ТВ"
    В Киеве вандалы залили цементом Вечный огонь
    В Киеве вандалы залили цементом Вечный огонь
    "Эспрессо ТВ"
    В Киеве вандалы залили цементом Вечный огонь
    В Киеве вандалы залили цементом Вечный огонь
    "Еспрессо ТВ"

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    В Киеве вандалы залили цементом Вечный огонь

    В парке Славы в Киеве неизвестные залили цементом Вечный огонь, сообщает сайт телеканала "Эспрессо ТВ".

    Парк Вечной Славы в Киеве
    Украинское фото
    Можно ли хоронить героев АТО у Вечного огня. Мнение историков

    Утром на линию 102 поступил звонок от прохожего, который сообщил, что Вечный огонь залит цементом.

    Прибыв на место событий, полиция обнаружила, что огонь действительно залили цементом, а возле него вандалы оставили восемь ведер.

    Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента, его причины пока неизвестны.

    Смотрите также: В Мариуполе сожгли на Вечном огне георгиевскую ленту

    Ранее в пресс-службе главка столичной полиции сообщили, что неизвестные похитили бронзовые детали "Вечного огня" в парке Славы в Киеве, возбуждено уголовное дело по статье "кража".

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