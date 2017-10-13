Отказ в регистрации ребенка: как в Латвии борются с "неправильными" именами

РИА Новости Украина

Центр госязыка в Латвии может отказать в регистрации ребенка, например, с именем Стивс, которое в переводе с латышского значит "зажатый", или Кайлс ("голый") из соображений, что человеку сложно будет жить с таким именем. Среди имен, не включенных в официальный календарь, есть и совершенно обычное — Мартин. В чем причина таких правил, в интервью программе "Латвийское время" Первого Балтийского канала рассказал директор Центра госязыка Марис Балтиньш, пишет Sputnik Латвия.

Скриншот с Youtube Марис Балтиньш

В начале 90-х, после восстановления независимости Латвии, при Центре госязыка появилась комиссия экспертов по обновлению календаря и сохранению традиций. Ее члены собираются один раз в три-четыре года для рассмотрения заявлений жителей, среди которых — частые просьбы о внесении в календарь зарубежных имен.

"Комиссия приняла решение, что имена, у которых есть латышский аналог, не будут включать в этот традиционный список. Как пример — имя Мартин, красивое и международное. Но видите ли, у нас уже есть имя Мартиньш. И это тот случай, когда нам нужно было очень четко обозначить границу. И аргументы, что у известных латвийских спортсменов такие имена — это тоже не повод", — рассказывает Марис Балтиньш.

Зачастую комиссия получает коллективные заявления о внесении имени в календарь, например, имени Лукас, которое исчезло в советское время. Эксперты возобновили его использование — нашли дату, когда носители этого имени праздновали День ангела, и вернули его в календарь.

По словам директора Центра госязыка, в других странах политика в отношении имен гораздо строже, чем в Латвии.

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"Яркий пример — Исландия. Там можно регистрировать детей под именами, включенными в календарный список. Фамилий там нет — имя отца становится фамилией его ребенка. Например, если отец Олафс, то сын будет Олафсонс, а если он Гунарс, то фамилия будет Гунарсонс", — рассказывает директор ЦГЯ.

Скриншот с Youtube Марис Балтиньш

Если обратиться к опыту Германии, то там список календарных имен довольно большой, но родители не могут выбирать написание имени. Там считается, что есть только несколько правильных вариантов, соответственно, родитель может выбирать только из имеющегося списка.

Также директор ЦГЯ отмечает, что латвийские СМИ часто используют дурной тон, публикуя обзоры необычных имен.

"Все имена красивы, поэтому мне не очень нравятся публикации, в которых мы указываем, что в Латвии есть странные имена. Одно из имен, которое СМИ приводят в качестве примера — Жикиватор. Я предполагаю, что этот человек по национальности казах и у этого народа оно такое же обычное, как у нас Петерис или Таливалдис. Понятно, что таких имен немного, но это не значит, что оно странное, и нужно понимать, что в стране, где это имя произошло, оно является нормой и традицией", — указывает Балтиньш.

Скриншот с Youtube Латышский календарь

Серьезное изменение календарь имен, включивший в себя православные и католические имена во время Реформации, пережил в 18-м столетии — остались в прошлом многие имена, например Диевмилис и Ленпратиньш, но на смену им пришли новые.

Те, что отвечали представлениям латышей о красивом звучании. Позднее, в 20-м веке, добавились такие имена, как Мирдза, Лаймонис, Висвалдис, но самые большие изменения произошли в начале 90-х годов, после восстановления независимости.

Как писал Sputnik Латвия, после победы латвийской теннисистки Алены Остапенко на Roland Garros летом этого года ЦГЯ решил уже со следующего года пополнить этим именем список отмечаемых в Латвии именин.

Надо сказать, что в регистре нет и ряда других распространенных русских имен, таких, например, как Надежда. Остается надеяться на то, что однажды латвийская Надежда выиграет какой-нибудь громкий спортивный турнир.