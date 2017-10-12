В атмосфере языкового террора: скандал со Скрыпиным и другие примеры

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Очередной языковой скандал спровоцировал украинский журналист Роман Скрыпин, который на борту рейса Гамбург — Киев венгерской авиакомпании Wizz Air потребовал от стюардессы общаться с ним на украинском языке.

"Я летел вот из Гамбурга в Киев рейсом W6 7318. Стюардесса отказалась обслуживать меня на украинском. WTF? Галя зовут, если не ошибаюсь. Полицию она вызвала, но то другая история", - написал Скрыпин на своей странице в Facebook.

В комментариях к посту журналист добавил, что после отказа перейти на украинский, он "послал" стюардессу подальше, использовав нецензурную лексику, а та вызвала полицию. Правоохранители, по словам Скрыпина, составили на него протокол.

Facebook Романа Скрыпина Скриншот с сайта Facebook

Бузил и отказался платить

В свою очередь в компании Wizz Air рассказали подробности инцидента. Как говорится в сообщении пресс-службы компании, во время посадки одна из бортпроводниц, гражданка Чехии, которая не владеет украинским, обратилась к Скрыпину на английском — одном из международных языков, которые используются на всех рейсах. "Поскольку бортпроводница не обратилась к этому пассажиру на украинском, он использовал нецензурную лексику и прибег к еще более агрессивному поведению, заняв одно из мест повышенной комфортности и отказавшись заплатить за него дополнительный сбор", — рассказали в авиакомпании.

Экипаж в данной ситуации действовал в соответствии с установленными правилами поведения, проявляя понимание и неоднократно прося пассажира успокоиться, подчеркнули в Wizz Air.

"Ситуация обострилась, поскольку пассажир не реагировал на просьбы бортпроводников. Поэтому, согласно правилам безопасности Wizz Air, об этом случае сообщили в соответствующие правоохранительные органы сразу после приземления самолета", — пояснили в пресс-службе.

Не выучил матчать

Но возмущенный до глубины души Скрыпин вздумал научить Wizz Air уму разуму.

"Вы знаете, наверняка, что английский это международный, но на рейсах по правилам ICAO вы должны обеспечить государственный?", — продолжает терроризировать авиакомпанию журналист.

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Вот только подобные заявления не могли не вызвать гомерический хохот даже у тех, кто не является экспертом в области пассажирской авиации.

Например эксперт в области энергетики Дмитрий Марунич, который следил за излияниями Скрыпина в соцсети был немало удивлен аргументами украинского журналиста.

"Правила ICAO не регламентируют пассажирские авиаперевозки, это правила для пилотов. Есть правила Международной ассоциации воздушного транспорта — IATA, касающиеся организации и порядка ведения коммерческой деятельности, связанной с международными и внутренними воздушными перевозками по месту их осуществления. Я вчера просмотрел эти правила и не нашел ни одного упоминания о том, что если борт летит в какую-то страну, то проводник должен говорить на языке этой страны. Такого обязательного условия нет, есть обязательное условие говорить на английском языке. Стюардесса в принципе не обязана была владеть украинским языком. Тем более, что компания венгерская, в Украине нет даже дочернего подразделения. Стюардесса могла быть из любой страны мира, и обязана владеть английским, больше она никому ничего не обязана", — сказал Марунич в РИА Новости Украина.

Запугать и заставить

Роман Скрыпин, пожалуй первый, кто учинил "мовный скандал" на борту иностранной авиакомпании. Вероятно, у него появятся последователи из числа особо озабоченных соблюдением прав по "языковому признаку".

Но подобный языковой террор давно широко используется в стране. Окрыленные поддержкой власти, борцы за мову не устают бродить по магазинам, кафе, ресторанам, химчисткам, отделениям "Новой почты", маршруткам и устраивать там баталии с русскоговорящими соотечественниками. Саму широкую известность на этом поприще приобрела украинская детская писательница Лариса Ницой, которая швырнула горсть мелочи в лицо продавщице супермаркета за то, что та не перешла на украинский.

При этом они не забывают записывать происходящее на видео, а затем выкладывать ролики в соцсети, чтобы скандал набрал обороты и получил наибольшую огласку. Для многих русскоговорящих оппонентов пламенных борцов дело заканчивается увольнением. Так же действуют террористы ИГИЛ, которые на камеры рубят людям головы, а потом выкладывают ролики в Интернет. Цель таких действий ясна — запугать и заставить подчиниться.