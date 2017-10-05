наверх
06.10.201700:37
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Мэра большого города оштрафовали за незнание латвийского языка

    (обновлено: )9402
    Центр государственного языка Латвии ранее получил четыре заявления с просьбой проверить, насколько хорошо мэр Даугавпилса Рихард Эйгимс владеет госязыком.
    Флаг Латвии
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 окт – РИА Новости Украина. Центр государственного языка административно наказал председателя даугавпилсской думы Рихарда Эйгимса ("Наша партия") за то, что он не владеет латышским языком на достаточном уровне, сообщает Латвийское телевидение.

    Обучение русскому языку. Архивное фото
    RIA News Илья Питалев | Перейти в фотобанк
    Языковые распри и школьные войны. Кому мешает русский язык

    "Эйгимс должен заплатить штраф и в течение полугода усовершенствовать свои языковые навыки", — сообщил телеканал со ссылкой на Центр государственного языка Латвии.

    Читайте также: Закон об образовании: бомба замедленного действия

    Центр ранее получил четыре заявления с просьбой проверить, насколько хорошо мэр Даугавпилса владеет государственным языком.

    В Латвии один государственный язык – латышский. Русский, который является родным для многих жителей страны, считается иностранным. В Даугавпилсе, втором по величине городе Латвии, проживает преимущественно русскоязычное население.

    Ранее сообщалось, что Латвия поддержала новый закон Украины об образовании

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива"
    Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко
    Пожилая женщина на рынке
    Пенсионная реформа: суть и скрытое
    Протесты в Каталонии
    Европейский сепаратизм: век живи, век учись
    Петр Порошенко и Арсен Аваков
    Политикум: ты мне кум или не кум?