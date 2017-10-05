Мэра большого города оштрафовали за незнание латвийского языка

КИЕВ, 5 окт – РИА Новости Украина. Центр государственного языка административно наказал председателя даугавпилсской думы Рихарда Эйгимса ("Наша партия") за то, что он не владеет латышским языком на достаточном уровне, сообщает Латвийское телевидение.

"Эйгимс должен заплатить штраф и в течение полугода усовершенствовать свои языковые навыки", — сообщил телеканал со ссылкой на Центр государственного языка Латвии.

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Центр ранее получил четыре заявления с просьбой проверить, насколько хорошо мэр Даугавпилса владеет государственным языком.

В Латвии один государственный язык – латышский. Русский, который является родным для многих жителей страны, считается иностранным. В Даугавпилсе, втором по величине городе Латвии, проживает преимущественно русскоязычное население.

Ранее сообщалось, что Латвия поддержала новый закон Украины об образовании.