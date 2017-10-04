В МИД РФ назвали латвийского министра "агрегатором фейковых новостей"

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала министра иностранных дел Латвии Ринкевича "агрегатором фейковых новостей" в ответ на его сравнение референдума о независимости испанской автономии Каталония для России с "упавшей на пол конфеткой".

"Упавшая на пол конфетка? Боже мой, где они берут настолько великолепных политиков, где выводят этих птиц высокого полёта? Не министр, а агрегатор фейковых новостей", — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Захарова упомянула и соседнюю Литву. По ее словам, Россия до сих пор ждёт "официального ответа от Литвы относительно заявления (президента Литвы Дали — ред.) Грибаускайте про какой-то "список требований", который якобы ей был предъявлен Россией". "Видимо, латвийский МИД решил оригинальным способом отвести удар от руководства соседней страны и выдал новый залп фейков", — написала Захарова.

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Ранее глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что "референдум о независимости Каталонии для России был как "упавшая на пол конфета", которую Россия использовала, чтобы расколоть ЕС". Ранее в Москве заявили, что события вокруг референдума о независимости Каталонии являются внутренним делом Испании. По словам президента РФ Владимира Путина, это "внутреннее дело испанского правительства".

Референдум о независимости, который не признают испанские власти и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны, прошел 1 октября. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и избирателями, есть раненые с обеих сторон. Правительство Испании обвиняет власти Каталонии в распространении недостоверной информации о пострадавших в ходе протестов.

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На референдуме, в котором, по данным организаторов, приняли участие 2,2 миллиона из 5,3 миллиона избирателей автономного сообщества, 90% проголосовали за отделение Каталонии от Испании.