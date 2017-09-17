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    В Латвии учат распознавать шпионов

    (обновлено: )42
    Полиция рекомендует обращать особое внимание на иностранцев, которые ведут себя явно фамильярно и приветливо, стараются быстро перейти на неформальный стиль разговора.
    Флаг Латвии
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 сен — РИА Новости Украина. Полиция безопасности Латвии опубликовала на своем сайте dp.gov.lv рекомендации, как распознать шпионов.

    В данном документе, который адресован должностным лицам государственных и муниципальных учреждений Латвии, указывается, как должны вести себя должностные лица при подозрении, что в контакт с ними вступил иностранный шпион.

    Шпионаж
    Фото из открытых источников
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    Полиция рекомендует обращать особое внимание на иностранцев, которые ведут себя явно фамильярно и приветливо, стараются быстро перейти на неформальный стиль разговора, устанавливают контакты в социальных сетях, пытаются вызвать реакцию, апеллируя к идеологическим убеждениям.

    Также следует настороженно относиться к иностранцам, которые задают наводящие вопросы о ситуации в стране, на работе, личной финансовой ситуации.

    В документе сказано, что сотрудники иностранных спецслужб могут пытаться направить разговор на темы вне работы, пытаться продолжить контакт в неформальной обстановке и в нерабочее время, просить предоставить информацию для личных нужд, предлагать информацию или помощь по рабочим вопросам в обмен на услуги.

    В рекомендациях ПБ отмечается, что усилия сотрудников иностранных спецслужб направлены на то, чтобы получить информацию, которая не является общедоступной, и касается национальных интересов и безопасности Латвии. Должностные лица государственных и муниципальных органов являются одним из самых ценных источников такой информации, отмечается в документе.

    "Шпионов интересует не только секретная информация, но и сведения о повседневной деятельности и должностных лицах учреждений, информация о деловых партнерах в негосударственном секторе, законопроектах, программах развития и реформ, планах закупок, внутренних процедурах, кадровом составе учреждений и др.", — сказано в документе.

    Иностранные шпионы могут выдавать себя за дипломатов, сотрудников государственных и муниципальных учреждений, работников правоохранительных органов, предпринимателей и журналистов.

    Напомним, в августе Верховный суд самопровозглашенной Донецкой народной республики приговорил к 14 годам лишения свободы двух жителей Донецка, обвиняемых в шпионаже.

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