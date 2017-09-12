Латвиец рассказал, как обслуживал в кафе террористов, взорвавших башни-близнецы

КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. Житель латвийского города Огре Александр Леоненко утверждает, что в 2001 году будучи официантом в одном из отелей пригорода Нью-Йорка обслуживал двух людей, которые позже совершили теракт 11 сентября.

"Я видел их, но не знал, что это террористы. Я запомнил точную дату встречи с ними – это было 18 августа. Встреча произошла, когда я работал в отеле официантом. Два темнокожих человека сидели за столиком, заказали покушать, во время обеда они смотрели на карты, однако этим занимаются все туристы", — рассказал Леоненко РИА Новости.

По его словам, после атаки 11 сентября в этот отель приехали представители спецслужб в рамках расследования. "Увидев фотографии, я опознал этих двух людей. И я, конечно, был шокирован, когда узнал, что обслуживал двух людей, которые затем взорвали башни-близнецы", — поделился он.

Напомним, 11 сентября 2001 года в США боевики "Аль-Каиды" угнали четыре пассажирских самолета. Два авиалайнера врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, один упал на здание Пентагона, еще один разбился в Пенсильвании. Погибли в общей сложности почти три тысячи человек.