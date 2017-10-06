Языковая "война" с соседями: пока одни только потери

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Николай Песецкий, обозреватель

5 сентября Верховная Рада 255 голосами приняла закон "Об образовании", который, в частности, регулирует вопрос использования украинского языка в сфере образования. И, несмотря на публичный протест Венгрии, Болгарии, Румынии, Греции и Польши, украинский президент закон подписал. Фактически объявив "холодную" языковую "войну" с ближайшими соседями из ЕС. Вполне очевидно, что сам закон направлен на полное вытеснение русского языка из сферы образования в Украине. Но признаться в этом прямо и честно духа не хватило. Потому, чтоб не выглядело избирательно, новый закон "репрессирует" и прочие языки нацменьшинств.

Так с 1 сентября следующего года дошкольное и начальное образование дети могут получать на языке соответствующего национального меньшинства, при этом параллельно изучая государственный.

С 5-го же класса дети нацменьшинств начнут обучаться исключительно на украинском, а родной язык будут изучать как отдельную дисциплину. Если язык нацменьшинства относится к языкам стран членов ЕС, возможно преподавание на нем одной или ряда дисциплин. Украинский язык становится единственным языком в системе профессионального и высшего образования.

Потому Министерство образования исключило с 2018 года русский язык из перечня предметов, по которым проводится внешнее независимое оценивание.

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Одновременно Венгрия, Болгария, Греция, Польша и Румыния выразили свою обеспокоенность по поводу введения единого языка обучения – украинского, начиная от пятого класса.

Самой жесткой была реакции Венгрии. Ее публично выразил министр иностранных дел Петер Сийярто.

"Мы гарантируем, что Украина пострадает в будущем", – заявил Сийярто. Он также назвал "стыдом и позором" принятие нового закона об образовании в Украине, согласно которому национальным меньшинствам в школах будут преподавать все предметы, кроме родного языка, на украинском. "Президент Порошенко говорил о сближении Украины с Европой, но сегодня он сделал огромный шаг в обратном направлении. До сих пор Петр Порошенко говорил о европейской Украине, но можете забыть об этом с этого момента", – сказал министр и добавил, что Будапешт будет блокировать все инициативы, которые будут выгодны Украине, в международных институциях.

Он пообещал, что на заседании Совета ООН по правам человека Венгрия наложит вето на любую позицию Евросоюза, которая не будет осуждать Киев "с достаточной силой и решимостью".

На всех форумах ООН, ОБСЕ и ЕС Будапешт намерен ставить вопрос о внесении поправок в языковую статью закона Украины об образовании. Кроме того, МИД Венгрии уже направил жалобы на Украину в ОБСЕ, ООН и ЕС. 19 сентября парламент Венгрии единогласно принял резолюцию с осуждением нового украинского закона.

Следом Закарпатский областной совет принял обращение к президенту Порошенко с требованием ветировать новый закон "Об образовании". За соответствующее решение 21 сентября проголосовали 38 из 56 депутатов облсовета.

Оценивая потенциал угрозы этническим венграм в Закарпатье, как критически, президент Венгрии Виктор Орбан поставил МО Венгрии задание проанализировать варианты действий силовых структур Венгрии для защиты венгерской диаспоры на украинской территории. К слову, такой вариант уже прорабатывался военными в момент активной фазы Майдана 2013-2014 годов. Тогда речь шла о создании центров по массовому приему беженцев из Закарпатья.

Конечно, кроме заботы о своих соплеменниках, во всех действиях представителей венгерских властей присутствует политический и экономический интерес. Оппозиция с официальным Киевом на таком чувствительном уровне, как языковой, позволяет Орбану рассчитывать на мобилизацию своего электората перед весенними выборам в парламент. И получение в очередной раз конституционного большинства. Кроме того, по оценке Будапешта, потери экономики страны от антироссийских санкций составили за год более 7 млрд. долларов. В этом контексте языковое противостояние Киева и Будапешта позволяет последнему ставить в ЕС вопрос о смягчении санкционного режима или отмене вовсе. Тем более, что позицию Венгрии в этом вопросе готова поддержать Болгария.

О чем публично заявил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов: по его словам, София будет работать над отменой санкций против России во время своего председательства в Совете Европы в 2018 году.

На тему украинского закона с заявлением выступил МИД Румынии, а следом и парламент принял декларацию, в которой в достаточно мягкой форме выражена надежда на соблюдение европейских стандартов в сфере защиты языковых прав нацменьшинств, живущих в Украине.

Бухарест выразил намерение направить в Украину группу своих парламентариев, которая обсудит пути урегулирования ситуации с Киевом.

В отличие от дипломатичного подхода собственного парламента, на обострение с Киевом решился президент Румынии Клаус Йоханнис. На пресс-конференции в Нью-Йорке он заявил об отмене своего официального визита в Украину и встречи, намеченной на конец сентября со спикером ВРУ, из-за закона "Об образовании".

Самой мягкой пока была официальная реакция Варшавы. Так заместитель МИДа Польши Бартош Чихоцкий, будучи в Киеве заявил, что Варшава "со своей стороны хотела бы Украину также предостеречь, чтобы эти изменения не вызвали конфликта с международными обязательствами Украины о языках национальных меньшинств".

В ответ на волну негодования и протестов своих соседей министр образования и науки Лилия Гриневич провела встречу с иностранными послами. Стремясь смягчить международное "впечатление" от языковых новаций Киева. Однако поддержки и понимания среди послов, вероятно, не нашла. Потому после встречи сообщила, что Украина сама направит на экспертизу Совета Европы 7 статью закона об образовании: "мы готовы в Совет Европы предоставить эту статью закона для экспертизы по поводу того, что эта статья не нарушает те международные обязательства, которые взяла на себя Украина".

Вне зависимости от того, пойдет ли официальный Киев на попятную с законом "Об образовании" или станет в "позу", что вероятнее, учитывая подпись президента под ним, обострения с ближайшими еврососедями не избежать. А значит, и ослабления позиций Киева в ЕС не только в евроинтеграционных устремлениях, но и в сохранении и усилении антироссийских санкций.

Стоит ли игра свеч, время покажет. Но уже очевидно, что Украина несет существенные имиджевые потери.