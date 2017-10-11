Латвия бьет тревогу: гастарбайтеры угрожают маленькой нации

РИА Новости Украина

Российско-белорусские учения "Запад-2017" завершились для Латвии благополучно — никто нас не оккупировал. Однако опасность неожиданно подкралась с другой стороны, пишет Павел Кириллов для Sputnik Латвия.

Сторона все та же, но другим боком. Публицист и писатель Отто Озолс в передаче RīgaTV 24 Preses klubs рассказал, что недавно в Риге прошла весьма серьезная конференция по демографии. На ней исследователи очень высокого уровня авторитетно заверили: для того, чтобы латвийская экономика не рухнула, стране надо в течение 10 лет завезти 140 тысяч гастарбайтеров. Или по 14 тысяч в год.

Таким образом, заключает Озолс, гастарбайтеры могут стать серьезной угрозой для латышской идентичности.

"Даже допустив, что это белые, пушистые, славные, образованные люди, это целых 140 тысяч, в то время как число наших молодых людей драматически снижается", — бьет тревогу автор. Драматизма его словам добавляет тот факт, что эпитет "белый и пушистый", кроме всего прочего, годится для характеристики такого зверька, как песец.

Автор согласен, что в конце-концов обязанностью приезжих работников не является "нести дальше" латышскую культуру. Скорее всего, они будут развивать свою.

"Я надеюсь, что это будут очень нормальные и хорошие люди, но такие люди обычно ценят свой родной язык и культуру той страны, откуда приехали. Они будут жениться в пределах своей общины, они станут сохранять свои язык и культуру и нести их дальше", - прогнозирует Озолс.

Но, к сожалению, наплыв гастарбайтеров может превратить латышей в меньшинство.

"Эти люди других культур и языковых групп будут будущим поколением Латвии, так как латыши рядом с этими 140 тысячами станут меньшинством. Я не буду моделировать ситуацию через 20 лет, но скажу, что их уже будет 280 тысяч", — подсчитал Озолс.

И это не единственная опасность, подстерегающая латышскость. На сайте одной популярной латышской газеты мне встретилось безобидное объявление о языковых курсах. Ну, как безобидное. Там речь о курсах русского языка. Я его читал, и как-то даже оглядывался. Как-то, знаете, непривычно. В то время, когда борьба с русским языком в Латвии ведется по всем фронтам, и его хотят изгнать из школ, детских садов и даже из памяти меньшинств, кто-то еще организует в Латвии изучение русского!

И смотрите, как дерзко составлено объявление: "Начни учиться в октябре и за восемь недель ты научишься говорить, писать и, возможно, думать на русском языке!"

Как это — думать?! Вы это что себе позволяете? Думать, как Путин?

"Используя занятия только на русском языке, ты достигнешь великолепного прогресса, которым ты захочешь гордиться", — гласит текст объявления.

Естественно, такое объявление вызвало тревогу комментаторов сайта газеты. Пользователь с ником LP пишет: "Durbe — русификатор Латвии. (Durbe — название фирмы, устраивающей курсы, — прим. Автора).

Skolnieciņš поделился следующим соображением: "Готовятся к аннексии Латвии".

Kartupelis ar mugurkaulu ("Картофелина с хребтом") пишет: "Проклятые русские оккупанты, руки прочь от латышей". При этом положение вещей в нынешней Латвии таково, что совершенно не ясно, шутит "Картофелина" или говорит серьезно.

С другой стороны, если Нацобъединение добьется ликвидации образования на русском языке, то через 10-20 лет в стране просто может не остаться тех, кто будет говорить с 280 тысячами понаехавших на их языке. Элементарно давать им команды на рабочем месте. Или вы думаете, они будут говорить не на русском, а на каком-нибудь филиппинском, узбекском, украинском? Может, они и будут пушистыми, но при этом не белыми, а черными? Не так давно мы писали о том, что транспортная компания завезла сразу 300 филиппинцев. А вдруг им у нас понравится? И как у них там с рождаемостью в более холодных широтах?

Короче, куда не кинь… Подождите, а что там писали о бурном развитии робототехники? Быть может, лучше завезем к нам роботов? Может, они не будут представлять для латышскости такой большой опасности?

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"В мире развивается искусственный интеллект, в Латвии тоже создаются инновационные вещи, поэтому необходимость в использовании физического труда снижается", — с надеждой говорит о том, как предотвратить угрозу со стороны полчищ гастарбайтеров, один из лидеров Нацобъединения Янис Иесалниекс.

Хотя роботы с их искусственным интеллектом тоже не так безобидны. В последнее время им вообще прогнозируют судьбу могильщиков человечества.

Однако тут совсем другое дело. Ведь вместе погибать веселее и не так обидно, если вместе с латышскостью в тартарары полетят английскость, филиппинскость, американскость и, конечно же, русскость.