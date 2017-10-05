Мадрид и Барселона в мучительных поисках посредника

РИА Новости Украина

Премьер Испании Мариано Рахой встретился в своей резиденции Монклоа в Мадриде с архиепископом Барселоны Хуаном Хосе Омелья и архиепископом Мадрида Карлосом Осоро, сообщает агентство Europa Press со ссылкой на свои источники. Официально факт встречи не подтверждает ни правительство, ни церковь.

Одновременно, как сообщает каталонский телеканал TV3, женералитет начал контакты с архиепископатом Барселоны и настоятелем монастыря Монсеррата. Утром в среду архиепископат посетил заместитель председателя правительства Каталонии Ориол Жункерас, пишут РИА Новости.

Ранее председатель Епископальной конференции Испании (СЕЕ), кардинал и архиепископ Вальядолида Рикардо Бласкес заявил, что постоянная комиссия Конференции призывает к диалогу в этой крайне "тяжелой ситуации, в которой оказалась сейчас Каталония" и заявил о необходимости избегать решений и действий, которые могут иметь "необратимые и тяжелые последствия".

Первый секретарь Социалистической партии Каталонии Микель Исета заявил в среду, что необходимо найти возможности для переговоров между центральными властями и женералитетом, сами социалисты готовы выступить посредником.

"Если те, кто должен вести переговоры, этого не смогут сделать, и им нужен посредник, мы поможет. Если они хотят, чтобы мы это сделали, мы готовы", — заявил Исета на совете каталонских мэров, являющихся членами этой партии.

Он выступил категорически против применения 155 статьи конституции Испании, согласно которой Каталония может быть лишена автономии.

Ряд политических партий Испании – Podemos, Баскская националистическая партия, валенсийский Compromís, "Левые республиканцы Каталонии" и Каталонская европейская демократическая партия при поддержке профсоюзов также в среду призвали к поиску посредника между правительствами Испании и Каталонии.

"Важно, чтобы это был человек или команда, которым доверяет как правительство Мариано Рахоя, так и Карлеса Пучдемона", — заявил на пресс-конференции в среду лидер левой партии Podemos Пабло Иглесиас.

По его словам, это может быть как международный посредник, так и испанский. По словам источника агентства в партии "рассматриваются несколько вариантов".

Ранее Карлес Пучдемон заявлял о необходимости найти международного посредника для урегулирования конфликта между Мадридом и Барселоной. Вице-председатель ЕК по занятости и экономическому росту Юрки Катайнен заявил, что Еврокомиссия (ЕК) не обсуждает возможность выступить в роли такого посредника. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что канцлер Ангела Меркель также не стремится "к миссии посредника", поскольку "это внутреннее дело Испании".

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Референдум о независимости, который не признают испанские власти и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны, прошел 1 октября.

REUTERS Vincent West Референдум в Каталонии

На некоторых участках происходили столкновения между полицией и избирателями, есть пострадавшие с обеих сторон. Женералитет заявил, что в ходе столкновений пострадали почти 900 участников голосования, большинство из них получили лишь небольшие ушибы, синяки и царапины. МВД заявило, что пострадал 431 сотрудник правоохранительных органов.

REUTERS Yves Herman Референдум в Каталонии

На референдуме, в котором, по данным организаторов, приняли участие 2,2 миллиона из 5,3 миллиона избирателей автономного сообщества, 90% проголосовали за отделение Каталонии от Испании. Король Испании Фелипе VI в обращении к подданным заявил, что правительство Каталонии, решив провести незаконный референдум, продемонстрировало "неприемлемое неподчинение" для того, чтобы "разрушить единство Испании".